Enquanto busca um novo treinador efetivo para a vaga de Fernando Diniz, o Corinthians definiu William Batista, técnico do Sub-20, como técnico interino para o Dérbi contra o Palmeiras. O clássico acontece neste domingo, às 17h30 (de Brasília), pela 30ª rodada do Brasileirão, no Nubank Parque.

De acordo com o portal Meu Timão, William dará os treinos a partir desta sexta-feira, 9, visando o clássico deciviso na casa do adversário. O técnico do William Batista terá o apoio de Léo Porto, que integrou a comissão técnica de Fernando Diniz e permaneceu como auxiliar permanente.

Léo Porto possui a Licença A da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas a diretoria preferiu que William Batista, que já dirigiu a equipe profissional no América-MG, exercesse a função. O auxiliar João Paulo Di Fábio herdará o comando do Corinthians sub-20, no duelo de ida das oitavas de final do Paulista da categoria, contra a Portuguesa Santista.

William Batista chegou ao Parque São Jorge em agosto de 2025, vindo das categorias de base de Red Bull Bragantino, Vasco da Gama e América-MG. Pelo Coelho, teve sua primeira experiência em uma equipe profissional, pela qual foi vice-campeão estadual.

Batista comandou a equipe sub-20 do Corinthians em 44 partidas, com 24 vitórias, nove empates e 11 derrotas, com 61% dos pontos disputados.

Corinthians em crise e sem técnico

Com a derrota para o Inter por 2 a 1 em Porto Alegre, o Corinthians caiu para a 16ª colocação, a primeira fora da zona de rebaixamento, com 32 pontos, apenas um a mais que o próprio colorado.

O Corinthians trabalhava com o argentino Ramón Díaz como plano A para substituir Diniz, mas não houve acerto até o momento. De acordo com o portal Meu Timão, Juan Pablo Vojvoda, Luis Zubeldía e Sylvinho foram considerados, mas tampouco houve avanço. Fábio Carille, hoje no Al-Fayha, da Arábia Saudita, surge como nova alternativa.

Segundo soube o Meu Timão, Carille tem o desejo de voltar ao Parque São Jorge. Para contratá-lo, porém, o Corinthians teria de negociar sua saída com o clube saudita, já que o treinador tem contrato até meados de 2027. A diretoria avalia que o profissional conhece o clube e tem experiência para lidar com situações delicadas, como a enfrentada atualmente pelo Timão.

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