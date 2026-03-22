O Botafogo anunciou neste domingo, 22, a demissão do técnico Martín Anselmi, um dia depois da vitória fora de casa por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão. Rodrigo Bellão, treinador da equipe Sub-20, assume o comando do Glorioso de forma interina.

Com a demissão, Anselmi é o oitavo treinador demitido da Série A do Brasileirão em 2026. Ele se junta a Jorge Sampaoli (Atlético-MG), Fernando Diniz (Vasco), Juan Carlos Osorio (Remo), Filipe Luís (Flamengo), Hernán Crespo (São Paulo), Tite (Cruzeiro) e Juan Pablo Vojvoda (Santos).

Os técnicos demitidos do Brasileirão 2026

Jorge Sampaoli (Atlético-MG) Fernando Diniz (Vasco) Juan Carlos Osorio (Remo) Filipe Luís (Flamengo) Hernán Crespo (São Paulo) Tite (Cruzeiro) Juan Pablo Vojvoda (Santos) Martín Anselmi (Botafogo)

1 – Jorge Sampaoli (Atlético-MG)

Pressionado desde a reta final da última temporada, sobretudo pelo vice da Sul-Americana contra o Lanús, Sampaoli deu adeus ao Atlético-MG em 12 de fevereiro. A demissão de Sampaoli foi confirmada pelo Galo após um empate em 3 a 3 contra o Remo, válido pela 3ª rodada do Brasileirão. O argentino comandou o clube em 33 jogos, com dez vitórias, 14 empates e nove derrotas.

O também argentino Eduardo Domínguez, ex-Estudiantes, foi seu substituto.

2 – Fernando Diniz