Em uma noite de redenção e futebol de gala no Maracanã, o Flamengo não tomou conhecimento do Madureira e aplicou uma goleada histórica de 8 a 0 nesta segunda-feira. Após um início de temporada turbulento com perdas de títulos, o time comandado por Filipe Luís deu uma resposta contundente à torcida, garantindo sua classificação para a final do Campeonato Carioca com um placar agregado de 11 a 0. O destaque absoluto foi o atacante Pedro, autor de quatro gols.

Início avassalador e expulsão determinante

Precisando reverter a desvantagem de três gols do jogo de ida, o Madureira tentou se lançar ao ataque, mas encontrou um Flamengo letal. Logo aos 7 minutos, após cobrança de escanteio, Lucas Paquetá subiu livre para abrir o placar de cabeça. O Tricolor Suburbano sofreu um baque logo em seguida com a lesão grave de Matheus Julião, e viu o Rubro-Negro ampliar aos 23, novamente com Paquetá, em chute colocado.

A situação do Madureira, que já era difícil, tornou-se irreversível aos 30 minutos. O zagueiro Wallace foi expulso após revisão do VAR por um pisão em De la Cruz. Com um homem a mais, o Flamengo transformou a vitória em passeio ainda no primeiro tempo. Jean Vianna marcou contra ao tentar cortar um cruzamento e, no apagar das luzes da etapa inicial, Pedro iniciou seu show particular, desviando cruzamento de Alex Sandro para fazer o quarto.

O show de Pedro e a confirmação do massacre

Na volta do intervalo, o Flamengo manteve a intensidade e transformou o jogo em um treino de luxo. Em um intervalo de dois minutos, Pedro marcou mais duas vezes: primeiro escorando passe de Emerson Royal e, logo depois, finalizando da entrada da área. O Madureira, atordoado e sem forças para reagir, apenas assistia à troca de passes do adversário.

Aos 21 minutos do segundo tempo, Pedro marcou seu quarto gol na partida — o sexto do Flamengo — aproveitando rebote de uma finalização de Luiz Araújo. O volume de jogo era tanto que o placar poderia ter sido ainda mais elástico, com bolas na trave e chances desperdiçadas.

Para fechar a conta, o jovem Samuel Lino, que entrou no segundo tempo, marcou um belo gol aos 43 minutos, selando o 8 a 0. O resultado coloca o Flamengo em sua oitava final consecutiva de Estadual.

A decisão será um clássico Fla-Flu, em jogo único no próximo domingo, no Maracanã. O Fluminense, que eliminou o Vasco, será o adversário em busca da taça.