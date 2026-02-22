O técnico Fernando Diniz não resistiu à má fase e foi demitido pelo Vasco da Gama neste domingo, 22, logo depois da derrota para o Fluminense, por 1 a 0, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca.

O clube cruzmaltino anunciou a demissão em suas redes sociais:

Nota do Vasco sobre a demissão de Diniz

O Vasco da Gama informa que Fernando Diniz não é mais o técnico da equipe. Junto com ele, os auxiliares Ricardo Cobalchini e Evandro Fornari, e o preparador físico Wagner Bertelli também deixam o clube. O Vasco agradece aos profissionais pelos serviços prestados e deseja sorte na continuidade de suas carreiras. Bruno Lazaroni assume a equipe interinamente.

