A final do Campeonato Carioca vai colocar frente a frente uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro. Fluminense e Flamengo se enfrentam no próximo domingo, 8, às 18 horas (de Brasília), valendo a taça do estadual. A decisão será disputada em partida única, no Maracanã.

Como chegam as equipes

O Fluminense fez a melhor campanha da competição, terminando a fase de grupos como líder do Grupo A, com 15 pontos. No mata-mata, a equipe eliminou Bangu e Vasco para chegar na final. O Tricolor das Laranjeiras quer aproveitar a boa fase, com sete vitórias nos últimos dez jogos. Um desses triunfos foi, inclusive, contra o Flamengo, por 2 a 1.

Já o Flamengo vive um momento de instabilidade no comando de seu futebol. Após as derrotas para Corinthians e Lanús, pelas taças da Supercopa e Recopa Sul-Americana, Filipe Luís não resistiu a pressão e foi demitido pelo clube. O diretor de futebol do time, José Boto, pode ser o próximo a deixar o Rubro-Negro. O Fla aposta na novidade de Leonardo Jardim no comando técnico, para tentar surpreender o Flu.

Onde assistir o Fla-Flu

A final do Campeonato Carioca terá transmissão da Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada), Premiere (PayperView) e GeTV (Youtube).