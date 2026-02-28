O Maracanã será palco da partida de volta das semifinais do Campeonato Carioca neste domingo, 1. Fluminense e Vasco se enfrentam às 18h00 (horário de Brasília). A partida promete alta tensão, valendo uma vaga na grande decisão do estadual em um dos confrontos mais tradicionais do país.

Vantagem tricolor e desfalque de peso

O “Clássico dos Gigantes” chega ao seu momento crucial com o Fluminense em vantagem. O Tricolor venceu a partida de ida por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos, e agora joga precisando apenas de um empate para garantir a classificação. A equipe, campeã da Taça Guanabara, vive um momento de estabilidade sob o comando do técnico Luis Zubeldía, contratado em setembro de 2025.

Vasco pressionado e com comando interino

Do lado Cruzmaltino, o clima é de decisão e reconstrução imediata. A derrota no primeiro jogo culminou na demissão do técnico Fernando Diniz, adicionando uma camada extra de pressão ao elenco. Para tentar a virada, o time será comandado interinamente por Bruno Lazaroni.

O Vasco precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar no tempo normal. Uma vitória simples, por um gol de diferença, levará a decisão da vaga para os pênaltis. A torcida vascaína espera uma postura aguerrida para reverter o placar adverso e retornar a uma final de estadual, feito que não ocorre desde 2019.

Onde assistir e arbitragem

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) escalou o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães para conduzir o clássico. O torcedor terá diversas opções para acompanhar a partida ao vivo: TV Globo (Rio de Janeiro e parte da rede), SporTV, Premiere e GeTV.