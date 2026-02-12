O Atlético-MG anunciou nesta quinta-feira, 12, a demissão do técnico Jorge Sampaoli, em meio a um começo de temporada abaixo das expectativas e uma sequência de resultados negativos. A decisão foi confirmada pela diretoria após reunião na Cidade do Galo, e o clube agradeceu os serviços do argentino em comunicado oficial. Para a próxima partida, diante do Itabirito, pelo Campeonato Mineiro, o time será dirigido pelo auxiliar técnico Lucas Gonçalves.

A saída de Sampaoli ocorre após mais um empate frustrante do Atlético-MG, um 3 a 3 contra o Remo na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe mostrou instabilidade defensiva e ofensiva, o que intensificou a pressão sobre o comando técnico.

Nos últimos jogos, torcedores e comentaristas esportivos destacaram falhas e inconsistências nas escalações e na preparação da equipe.

Nos bastidores, a relação entre o treinador e a direção também vinha sendo monitorada, com Sampaoli apontando questões como a falta de um primeiro volante adequado e que reforços contratados ainda não estariam prontos para render. A combinação de resultados ruins e falta de entrosamento tático culminou no desligamento do argentino do comando técnico do clube mineiro.

Números de Sampaoli no Atlético-MG

Jorge Sampaoli deixa o Atlético-MG após sua segunda passagem pelo clube, iniciada em setembro de 2025. Nesta etapa mais recente, ele comandou o Galo em 34 jogos, com 10 vitórias, 16 empates e 8 derrotas, totalizando um aproveitamento de cerca de 45%. No último ano, quando fechou a temporada, acabou perdendo o título da Copa Sul-Americana para o Lanús.

Na atual temporada, esses números refletem uma campanha marcada por altos e baixos, com destaque para a oscilação no Campeonato Mineiro e no Brasileirão antes da demissão. Em 2026, foram apenas 2 vitórias em 10 jogos, além de 7 empates e 1 derrota.