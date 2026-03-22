O Botafogo anunciou neste domingo, 22, a demissão do técnico Martín Anselmi. Nem mesmo a vitória fora de casa na véspera, por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão, evitou a troca de comando. Rodrigo Bellão, treinador da equipe Sub-20, assume o comando do Botafogo de forma interina.
“Embora tenhamos grande apreço por Anselmi e sua comissão técnica, além de muito respeito por sua dedicação e ética de trabalho, não vimos a evolução, o progresso e os resultados que esperamos de um clube campeão, e acreditamos que uma mudança é necessária para atingir nossos objetivos nesta temporada e além”, informou o clube em nota.
O técnico argentino, com passagens por Porto e Independiente del Valle, deixa o Botafogo com apenas 18 jogos realizados, com sete vitórias, dois empates e nove derrotas. A eliminação para o Barcelona-EQU na fase preliminar da Libertadores e o mau início no Brasileirão (é o 15º colocado, com seis pontos) abreviaram sua trajetória no Brasil.
Confira a nota oficial do Botafogo:
O Botafogo anuncia que o argentino Martín Anselmi não é mais o treinador da equipe principal. A decisão foi comunicada ao profissional na manhã deste domingo (22). Embora tenhamos grande apreço por Anselmi e sua comissão técnica, além de muito respeito por sua dedicação e ética de trabalho, não vimos a evolução, o progresso e os resultados que esperamos de um clube campeão, e acreditamos que uma mudança é necessária para atingir nossos objetivos nesta temporada e além.
Dessa forma, o Clube seguirá por outros caminhos em seu projeto esportivo. John Textor e o Departamento de Futebol estão no mercado em busca de um novo treinador para os desafios da temporada 2026. Rodrigo Bellão, treinador da equipe Sub-20, assumirá o comando do elenco de forma interina. O elenco alvinegro se reapresentará aos treinos na próxima terça-feira (24), no CT do Botafogo. O Botafogo agradece a Anselmi e seus auxiliares pelos serviços prestados e deseja sucesso em seus próximos desafios.