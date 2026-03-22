O Botafogo anunciou neste domingo, 22, a demissão do técnico Martín Anselmi. Nem mesmo a vitória fora de casa na véspera, por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão, evitou a troca de comando. Rodrigo Bellão, treinador da equipe Sub-20, assume o comando do Botafogo de forma interina.

“Embora tenhamos grande apreço por Anselmi e sua comissão técnica, além de muito respeito por sua dedicação e ética de trabalho, não vimos a evolução, o progresso e os resultados que esperamos de um clube campeão, e acreditamos que uma mudança é necessária para atingir nossos objetivos nesta temporada e além”, informou o clube em nota.

O técnico argentino, com passagens por Porto e Independiente del Valle, deixa o Botafogo com apenas 18 jogos realizados, com sete vitórias, dois empates e nove derrotas. A eliminação para o Barcelona-EQU na fase preliminar da Libertadores e o mau início no Brasileirão (é o 15º colocado, com seis pontos) abreviaram sua trajetória no Brasil.

Confira a nota oficial do Botafogo: