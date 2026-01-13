O Big Brother Brasil 2026 começou nesta segunda-feira, 12, com a confirmação de 21 participantes – dentre famosos, veteranos e anônimos. Acompanhando a casa mais vigiada do Brasil, PLACAR lista abaixo os times de futebol que torcem os brothers, com destaque para o Flamengo, na liderança isolada do ranking no BBB.
Dos 21 participantes confirmados, pelo menos 13 torcem para algum time de futebol. O Flamengo é a equipe com mais torcedores (5) dentro da casa. Na sequência, aparece o São Paulo (2).
Completam a lista: Atlético-MG, Athletico, Botafogo, Chapecoense, Corinthians, Grêmio e Santa Cruz.
A atual edição também conta com a participação de Edilson Capetinha, ex-jogador e campeão mundial pela seleção brasileira, além de ídolo do Corinthians, campeão do Mundial em 2000.
Os times dos participantes do BBB 26
Aline Campos – Flamengo
Ana Paula Renault – Atlético-MG
Babu Santana – Flamengo
Brigido – São Paulo
Edílson – Corinthians
Henri Castelli – São Paulo
Jonas Sulzbach – Grêmio
Jordana – Flamengo
Juliano Floss – Chapecoense e Flamengo
Marcelo – Botafogo
Marciele – Flamengo
Maxiane – Santa Cruz
Pedro – Athletico