O Big Brother Brasil 2026 começou nesta segunda-feira, 12, com a confirmação de 21 participantes – dentre famosos, veteranos e anônimos. Acompanhando a casa mais vigiada do Brasil, PLACAR lista abaixo os times de futebol que torcem os brothers, com destaque para o Flamengo, na liderança isolada do ranking no BBB.

Dos 21 participantes confirmados, pelo menos 13 torcem para algum time de futebol. O Flamengo é a equipe com mais torcedores (5) dentro da casa. Na sequência, aparece o São Paulo (2).

Completam a lista: Atlético-MG, Athletico, Botafogo, Chapecoense, Corinthians, Grêmio e Santa Cruz.

A atual edição também conta com a participação de Edilson Capetinha, ex-jogador e campeão mundial pela seleção brasileira, além de ídolo do Corinthians, campeão do Mundial em 2000.

Os times dos participantes do BBB 26

Aline Campos – Flamengo

Ana Paula Renault – Atlético-MG

Babu Santana – Flamengo

Brigido – São Paulo

Edílson – Corinthians

Henri Castelli – São Paulo

Jonas Sulzbach – Grêmio

Jordana – Flamengo

Juliano Floss – Chapecoense e Flamengo

Marcelo – Botafogo

Marciele – Flamengo

Maxiane – Santa Cruz

Pedro – Athletico