O ex-jogador Edílson Capetinha é o mais novo participante do Big Brother Brasil. Com passagens por Flamengo e Palmeiras, ídolo do Corinthians e pentacampeão do mundo pela seleção brasileira, Edilson se junta a outros atletas que também já participaram do reality, mas nunca venceram o BBB.

Edílson é o primeiro grande ex-jogador de futebol a participar o BBB. O reality já teve outros boleiros, como Hadballa, mas que ganhou fama e notoriedade apenas após a participação no reality.

O Big Brother Brasil começou a receber famosos, classificados como “camarote”, a partir da temporada 20. Desde então, a edição de 2021 foi a única que não teve um atleta como participante.

Relembre outros atletas no BBB e seus retrospectos

Marinalva Almeida – BBB 17

Paratleta da vela paralímpica; teve participação marcante e foi a 11ª eliminada, próximo da final, em paredão com Marcos, que seria expulso da competição no dia seguinte.

Lucas Chumbo – BBB 20

Surfista de ondas gigantes; foi o primeiro eliminado da edição.

Petrix Barbosa – BBB 20

Ginasta artístico; teve participação polêmica, com acusação de assédio por espectadores e eliminado nas fases iniciais.

Hadson Nery (Hadballa) – BBB 20

Ex-jogador de futebol; também esteve envolvido em polêmicas e foi eliminado antes das fases finais.

Paulo André (PA) – BBB 22

Velocista olímpico; foi um dos finalistas e conquistou o 2º lugar na edição, em final com Arthur e Douglas.

Pedro Scooby – BBB 22

Surfista de ondas gigantes; teve forte presença no jogo e avançou até a fase final, conquistando o 5º lugar na edição.

Key Alves – BBB 23

Jogadora de vôlei; teve participação importante, mas avançou apenas até a metade, ficando na 8ª posição.

Antônio Carlos “Cara de Sapato” – BBB 23

Lutador de MMA; avançou sem grande protagonismo e acabou expulso por suspeita de importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez.

Vinícius Rodrigues – BBB 24