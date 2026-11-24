O Atlético-MG recebe o Corinthians nesta quarta-feira, 25, às 20h (de Brasília), na Arena MRV. A partida é válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro e marca o retorno da equipe a Belo Horizonte após a derrota na final da Copa Sul-Americana disputada no último fim de semana.

A principal ausência na equipe mineira é o meio-campista Fred, que cumpre suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo na rodada passada.

Para a vaga aberta no setor, a opção mais provável do técnico Eduardo Domínguez é Victor Hugo, liberado após se recuperar de dores na coxa direita. Caso a comissão técnica opte por outra formação, Gustavo Scarpa é o principal concorrente pela vaga entre os titulares, com Alexsander e Mamady Cissé também à disposição.

O departamento médico do clube mineiro segue com quatro atletas em tratamento: os volantes Alan Franco e Maycon, além dos atacantes Reinier e Alan Minda. No setor ofensivo, a vaga de centroavante tem disputa direta entre Thiago Borbas e Mateo Cassierra para iniciar o confronto na Arena MRV.

O Atlético-MG ocupa o sétimo lugar no Campeonato Brasileiro com 51 pontos em 35 jogos e busca consolidar sua posição para garantir vaga na próxima Copa Libertadores. O Corinthians chega a Belo Horizonte pressionado pelo risco de ficar na zona de rebaixamento.