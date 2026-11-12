O Atlético-MG acertou a contratação do meio-campista Guilherme Francisco Teixeira, conhecido popularmente como Chico, de 16 anos, para reforçar as suas categorias de base. O jovem chamou a atenção dos observadores ao conquistar a edição de 2026 da Taça das Favelas Minas Gerais atuando pelo Morro Alto, equipe da cidade de Vespasiano.

Após a boa participação no torneio comunitário, o meia passou a ser monitorado de perto pelo setor de captação e análise de mercado do clube alvinegro. Na sequência, Chico realizou um período de 15 dias de avaliações práticas no centro de treinamentos alvinegro, sendo aprovado pela comissão técnica da base. O jogador assinou um contrato de formação de três anos.

Na final da competição estadual, disputada no gramado da Arena Independência, o time do Morro Alto levantou o troféu ao superar o Aglomerado da Serra por 3 a 1 nos pênaltis, após empate em 1 a 1 com a bola rolando. A captação do jovem integra a política do clube de estreitar laços com competições da Região Metropolitana de Belo Horizonte para revelar novas promessas.