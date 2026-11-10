O Atlético-MG virou a página após a eliminação na semifinal da Copa do Brasil e se reapresentou nesta terça-feira, 10, na Cidade do Galo. O elenco alvinegro iniciou os preparativos para o compromisso adiantado contra o Mirassol, válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado, antes de focar na final da Copa Sul-Americana contra o Boca Juniors.

A decisão continental está marcada para o dia 21 de novembro, em Barranquilla, na Colômbia. Sob a liderança do técnico Eduardo Domínguez, o planejamento do Galo busca recuperar plenamente a condição física dos titulares, como o zagueiro Ruan Tressoldi, o meia Fred e o atacante Cassiera. Victor Hugo, Thiago Borbas e Reinier também seguem em tratamento.

Na tabela do Brasileirão, a equipe alvinegra ocupa a sétima colocação, com 50 pontos somados. O duelo diante do Mirassol abre a rodada e serve como etapa importante na busca por uma vaga na Copa Libertadores da próxima temporada, seja pela classificação no torneio nacional ou pelo título da Sul-Americana.