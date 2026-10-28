O Atlético-MG tem seis desfalques confirmados para o clássico contra o Cruzeiro nesta quinta-feira, 29, às 19h30, na Arena MRV. O confronto é válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Eduardo Domínguez não terá à disposição o zagueiro Vitor Hugo, que cumpre suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo no jogo anterior contra o Flamengo.

Além da suspensão na defesa, outros cinco jogadores continuam sob os cuidados do departamento médico do clube: Mateo Cassierra, Fred, Ruan Tressoldi, Thiago Borbas e Tomás Cuello.

Em contrapartida, a equipe conta com os retornos do goleiro Éverson e do meia Gustavo Scarpa, que receberam alta do departamento médico e ficam disponíveis para o clássico mineiro.

Com quatro vitórias nas últimas sete rodadas, o Galo está na sexta posição no Brasileirão, a um ponto da zona de classificação à próxima edição da Libertadores.