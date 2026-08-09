Na manhã deste domingo, 9, o Atlético-MG anunciou ter fechado pré-acordo com o River Plate, para a contratação do colombiano Kevin Castaño, volante de 25 anos que já está em Belo Horizonte para a realização de exames. O contrato será feito por empréstimo, com opção de compra até o final de 2026.

Presente na última Copa do Mundo, Castaño teve atuação discreta pela Colômbia, atuando em apenas dois jogos da fase de grupos, contra Uzbequistão e Portugal e sempre saindo do banco de reservas. Também fez parte do elenco vice-campeão da Copa América de 2024.

Por clubes, estreou profissionalmente pela equipe colombiana Águilas Doradas, em 2020. Três anos depois, foi contrato pelo Cruz Azul, do México e, em 2024, pelo Krasnodar, onde conquistou o primeiros campeonato russo da história do clube.

Estava no River desde março de 2025, onde atuou em 45 jogos e realizou duas assistências. Pelo Galo será o único primeiro volante de ofício.