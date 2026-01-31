Em uma partida de dois tempos distintos, o Atlético-MG superou o susto inicial e venceu o Pouso Alegre por 3 a 1, neste sábado, no Estádio Manduzão. O time da casa saiu na frente e foi superior na primeira etapa, mas sucumbiu à pressão atleticana na volta do intervalo, sofrendo uma virada relâmpago. O resultado consolida a reação do Galo no Campeonato Mineiro, alcançando sua terceira vitória consecutiva.
Surpresa inicial e vantagem dos donos da casa
O primeiro tempo foi marcado pela ousadia do Pouso Alegre. Jogando em casa, a equipe comandada por Danilo não se intimidou com o adversário da capital. O goleiro Anderson foi um dos destaques iniciais, realizando defesas importantes em chutes de Alexsander e Gustavo Scarpa. A eficiência dos mandantes foi premiada aos 21 minutos: Gabriel Tota arriscou um chute colocado de fora da área, surpreendendo o goleiro Everson e abrindo o placar.
O Atlético-MG tentou reagir ainda na primeira etapa, criando oportunidades com Cuello e Alexsander, mas esbarrou na boa atuação defensiva do Pouso Alegre e na falta de pontaria. O time da casa foi para o vestiário com a vantagem parcial e a liderança momentânea de seu grupo.
Blitz atleticana e a virada relâmpago
O cenário mudou drasticamente no retorno para o segundo tempo. O técnico Jorge Sampaoli viu sua equipe voltar com uma postura agressiva, decidindo o jogo em questão de minutos. Aos 5 minutos, Gustavo Scarpa cruzou na medida para Reinier empatar a partida. O gol desestabilizou o Pouso Alegre, e o Galo aproveitou o momento.
Apenas três minutos depois do empate, e após ter um gol anulado por impedimento, o Atlético virou. Cuello fez boa jogada pela esquerda e cruzou; a bola desviou no zagueiro Victão e morreu no fundo das redes. A virada relâmpago colocou os visitantes no controle das ações, obrigando o Pouso Alegre a se expor.
Drama, lesão e o golpe final
A reta final da partida ganhou contornos dramáticos. O Pouso Alegre tentou buscar o empate e quase conseguiu aos 27 minutos, quando Kauã Pascini salvou uma bola em cima da linha após cobrança de escanteio. O jogo ainda teve uma paralisação preocupante para o atendimento ao goleiro Anderson, que precisou deixar o campo de maca, sendo substituído por Thiago Braga.
Enquanto o Pouso Alegre se lançava ao ataque, o Atlético foi letal no contra-golpe. Aos 42 minutos, o zagueiro Ruan aproveitou o espaço, avançou pela esquerda e finalizou cruzado para marcar o terceiro gol, selando a vitória alvinegra. Com o triunfo, o Galo sobe na tabela e foca no duelo contra o Athletic Club, enquanto o Pouso Alegre tentará a recuperação diante do Democrata.