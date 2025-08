Cruzeiro cola no líder Flamengo: resumo e resultados da 18ª rodada

Empate rubro-negro no Ceará e triunfo celeste diante do Botafogo deixou equipes empatadas em pontos; Santos joga segunda e pode mandar Vasco para zona de rebaixamento

Matheus Pereira, do Cruzeiro, celebra vitória contra o Botafogo no Rio - Rodrigo Ferreira/Cruzeiro

A 18ª rodada acirrou ainda mais a disputa pelo título do Brasileirão 2025. O triunfo do Cruzeiro por 2 a 0, fora de casa, diante do Botafogo, aliado ao empate em 1 a 1 do Flamengo na visita ao Ceará, igualou as equipes na ponta do Brasileirão, com 37 pontos.

O Flamengo segue na liderança pelos critérios de desempate e ainda tem um jogo a menos do que a Raposa. Arrascaeta marcou o gol rubro-negro no Castelão, mas Pedro Raul igualou na segunda etapa. Ambos seguem entre os cinco principais artilheiros da competição (ver mais abaixo).

No Nilton Santos, Matheus Pereira e Christian marcaram os gols que garantiram à Raposa três pontos fundamentais na corrida pelo título.

O Palmeiras segue na terceira colocação, agora com 23 pontos, depois de buscar um empate em 2 a 2 com o Vitória, no Barradão. Renato Kayzer e Erick abriram dois gols para a equipe baiana, mas Piquerez e Flaco López empataram para a equipe alviverde, que atuou com reservas visando o Dérbi da volta das oitavas de final Copa do Brasil contra o Corinthians.



Timão tropeça, São Paulo decola

O Timão também preservou titulares na primeira etapa e ficou no empate em 1 a 1 com o Fortaleza, na Neo Química Arena. Breno Lopes, na primeira etapa, e Carillo, já nos acréscimos do segundo, marcaram.

Ainda neste domingo, o Atlético Mineiro bateu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, com gols de Igor Gomes e Natanael. Laquintana descontou para o sexto colocado na Arena MRV. O Galo subiu para a 10ª colocação com 23 pontos.

Já o São Paulo bateu o Inter por 2 a 1, no Beira-Rio, com gols de Arboleda e Bobadilla, e chegou à quarta vitória seguida na competição. Com isso, o Tricolor se afastou da zona de rebaixamento, e colou no G6 do Brasileirão.

Sensação Mirassol empurra o Vasco

No sábado, o Mirassol confirmou sua ótima fase e chegou à quinta colocação ao bater o Vasco por 3 a 2 no interior paulista. O resultado jogou o Vasco para a beira da zona de rebaixamento. O Santos finaliza a rodada na segunda-feira, 4, na Vila Belmiro, diante do Juventude, e pode ultrapassar a equipe carioca.

VITÓRIA, MIRASSOL!!! 💛💚 Com gols de Negueba, da Costa e Alesson, o Leão vence o Vasco por 3 a 2, no Maião, e soma 2️⃣8️⃣ pontos na Série 🅰️! ✌️ Com o resultado, o Leão está há 9️⃣ jogos invicto e na 5ª colocação na elite brasileira! 🔰 📷: JP Pinheiro/Agência Mirassol pic.twitter.com/5apJiz6KiG — Mirassol (@mirassolfc) August 2, 2025

O artilheiro do Brasileirão 2025 é Kaio Jorge, do Cruzeiro, com 13 gols até o momento.

Resultados da 18ª rodada do Brasileirão 2025

Sport 0 x 0 Bahia

Mirassol 3 x 2 Vasco

Fluminense 1 x 0 Grêmio

Botafogo 0 x 2 Cruzeiro

Corinthians 1 x 1 Fluminense

Atlético-MG x Red Bull Bragantino

Ceará 1 x 1 Flamengo

Vitória 2 x 2 Palmeiras

Inter 1 x 2 São Paulo

Santos x Juventude

Artilheiros do Brasileirão

1 – Kaio Jorge (Cruzeiro) – 13 gols

2 – Arrascaeta (Flamengo) – 10 gols

3 – Vegetti (Vasco) – 9 gols

4 – Reinaldo (Mirassol) – 7 gols

Pedro Raúl (Ceará) – 7 gols