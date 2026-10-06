O Atlético-MG confirmou oficialmente nesta terça-feira, 6, que o atacante Mateo Cassierra sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O colombiano sentiu dores na reta final do triunfo por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, e já iniciou o tratamento de recuperação na Cidade do Galo.

Como ocorreu a lesão do atacante

Cassierra foi submetido a exames de imagem que confirmaram a gravidade do problema muscular. Por conta do diagnóstico, o jogador está fora do confronto diante do Athletico-PR, agendado para esta quinta-feira, na Arena da Baixada, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Conforme apurações de veículos de imprensa locais, o clube alvinegro não estipulou publicamente um prazo para o retorno do atleta aos gramados.

Qual é o impacto dos desfalques no elenco?

A nova baixa reduz as opções de ataque para a comissão técnica de Eduardo Domínguez em um período decisivo da competição nacional. O centroavante se junta a outros nomes importantes em tratamento no departamento médico alvinegro: o goleiro Everson, em recuperação de fratura no pé esquerdo, além do zagueiro Ruan Tressoldi e do meia Gustavo Scarpa, ambos entregues aos cuidados físicos por lesões musculares na coxa.