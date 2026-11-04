A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu suspender o árbitro Anderson Daronco e o responsável pelo VAR, Rodrigo D’Alonso Ferreira, que apitaram a partida entre Palmeiras e Vasco, pela ida da semifinal da Copa do Brasil no último domingo, 1º.

A decisão de afastamento é feita após alguns dias de reclamções constantes sobre a atuação dos profissionais na partida disputada no Nubank Parque, na capital paulista, principalmente pela torcida do Vasco. Os dois lances que marcaram a partida foram um pênalti não marcado a favor do cruz-maltino e a expulsão do zagueiro Saldivia, do time carioca.

O afastamento já está em vigor e não há uma definição de quando Daronco e D’Alonso retornarão a atuar em jogos, seja no Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil.

A decisão de suspensão foi tomada após uma reunião entre o Vasco, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) e a CBF, sem a participação de reprsentantes do Palmeiras. A conversa durou mais de cinco horas e reuniu nomes como Alan Belaciano, presidente da Assembleia Geral do cruz-maltino, Rubens Lopes e Leonardo Ferraz, presidente e vice-presidente da Ferj, respectivamente.

Do lado da CBF, estiveram o presidente Samir Xaud, o diretor executivo Helder Melilo e Sandro Meira Ricci, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF.

Pênalti não marcado e expulsão no Vasco

No começo do segundo tempo, Lescano, atacante vascaíno, tentou um drible em Barboza, do Palmeiras, dentro da área. A bola tocou na mão do zagueiro argentino, mas, apesar do desvio claro, Anderson Daronco e a equipe do VAR interpretaram que não houve intenção e não marcaram a penalidade.

A expulsão aconteceu já na reta final do jogo. Após lançamento para o campo do Vasco, o zagueiro Saldivia errou o domínio de bola e foi pressionado por Vitor Roque, do Palmeiras, que tentou recuperar a posse. O jogador alviverde caiu no gramado e a falta foi marcada. O defensor uruguaio do Vasco já tinha um cartão amarelo e recebeu o segundo, o que resultou na expulsão.

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