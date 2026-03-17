O Tottenham terá uma missão muito difícil ao enfrentar o Atlético de Madrid no jogo de volta das oitavas de final da Champions League, nesta quarta-feira. A equipe inglesa precisa reverter uma grande desvantagem após perder por 5 a 2 no primeiro jogo, disputado na Espanha.

Por outro lado, o momento do Tottenham não é bom. O time vem de oito partidas seguidas sem vencer em todas as competições, o que aumenta ainda mais a pressão para esse confronto decisivo diante da sua torcida.

Já o Atlético de Madrid vive uma fase positiva e busca a quarta vitória consecutiva. Com confiança em alta, a equipe espanhola chega forte para tentar confirmar a classificação para a próxima fase do torneio.

Melhor aposta do jogo Our expert’s tip Raphael Almeida VS Prediction: Ambos os times levam ao menos um cartão e os dois marcam Odd: 2,05

Estatísticas relevantes de Tottenham x Atlético de Madrid

Seis dos últimos oito jogos do Tottenham registraram pelo menos cinco cartões

O Spurs cedeu o primeiro gol em sete dos seus últimos oito jogos

O Atletico Madrid abriu o placar em cinco dos seus últimos seis jogos

Tottenham x Atlético de Madrid: Spurs podem buscar uma virada histórica?

Tottenham x Atletico Madrid — Raio-X do confronto Tottenham x Atletico Madrid 16º (Premier League) Posição 3º (La Liga) 30 Pontos 57 40 Gols marcados 47 47 Gols sofridos 25 7 Jogos sem sofrer gol 12 20º Ranking em casa 2º 9º Ranking fora 6º

O Tottenham entra em campo precisando de um verdadeiro milagre para seguir vivo na competição. A missão é complicada, mas o clube já mostrou no passado que é capaz de reverter situações quase impossíveis em torneios europeus.

Um exemplo disso aconteceu na temporada 2018/19, quando o time conseguiu uma virada histórica contra o Ajax. Mesmo em grande desvantagem no placar, o Spurs buscou forças e protagonizou uma das maiores reações da história da Champions League.

Curiosamente, aquela campanha terminou em uma final disputada no estádio do próprio Atlético de Madrid. Agora, anos depois, o Tottenham volta a encarar um cenário difícil, ainda mais após a derrota pesada por 5 a 2 no primeiro jogo.

🌐 Momento dos Spurs O Tottenham acumula oito partidas sem nenhuma vitória e flerta com a zona de rebaixamento no Inglês.

Para piorar, a equipe inglesa chega muito desfalcada para esse confronto. O meio-campo é o setor mais afetado, com vários jogadores importantes fora, o que limita bastante as opções do treinador para montar o time.

Do outro lado, o Atlético de Madrid chega com grande vantagem e muita confiança. O time espanhol nunca perdeu uma classificação após abrir três gols de diferença em competições europeias, o que reforça ainda mais seu favoritismo.

Mesmo assim, o histórico recente mostra que o clube já viveu momentos difíceis. Em 2019, a equipe acabou eliminada pela Juventus após vencer o primeiro jogo por 2 a 0, sofrendo uma virada marcante com grande atuação de Cristiano Ronaldo.

💡 Você sabia? Em partidas fora, o Atletico Madrid foi derrotado apenas duas vezes nos últimos 12 confrontos.

Para este jogo, o Atlético também tem alguns problemas com lesões. O goleiro Jan Oblak está fora, assim como outros jogadores, o que pode gerar algumas mudanças na escalação da equipe.

Ainda assim, a expectativa é de um Atlético de Madrid agressivo, buscando manter o controle do jogo. A ideia é não dar espaço para o Tottenham crescer e aproveitar as oportunidades para confirmar a vaga com tranquilidade.

Guia de desempenho e palpites para Tottenham x Atlético de Madrid

Últimos 5 jogos (todas as competições) Tottenham Hotspur x Atletico Madrid D-D-D-D-E Partidas V-D-V-V-V 6 Gols marcados 10 15 Gols sofridos 7 D-V-V-V-D Partidas na Champions E-D-E-V-V

Aposta da Placar: Tottenham Hotspur 2 x 3 Atletico Madrid

Palpite 1 Our expert's tip Raphael Almeida VS Prediction: Mais de 2,5 gols no total Odd: 1,65

O Tottenham tem jogos com mais de 2,5 gols em 66% da temporada (27 de 41). Já o Atlético de Madrid registra 60% nessa linha (27 de 45). Em casa, o Tottenham chega a 65% (13 de 20), enquanto o Atlético teve mais de 2,5 gols em 50% (11 de 22). Após o 5 a 2 na ida, a tendência é de jogo aberto, com mais de 2,5 gols. As odds são de 1,65.

Palpite 2 Our expert's tip Raphael Almeida VS Prediction: Mais de 3,5 cartões Odd: 1,64

O Tottenham tem média de 2,46 cartões por jogo na temporada, enquanto o Atlético de Madrid registra 1,71, somando 4,17 no total. Nos recortes de casa/fora, o Tottenham chega a 2,75 cartões e o Atlético a 1,77, totalizando 4,5. Com esses números, a tendência é de mais de 3,5 cartões na partida. As odds para o mercado são 1,64.

Palpite 3 Our expert's tip Raphael Almeida VS Prediction: Ambos os times marcam e qualquer um vence Odd: 2,20

O Atlético de Madrid chega mais tranquilo após o 5 a 2 na ida, enquanto o Tottenham precisa atacar em busca da virada. Ambas marcam apareceu em 56% dos jogos dos dois times na temporada. O Tottenham venceu 32% das partidas, contra 60% do Atlético. O cenário indica um jogo aberto, com chances para os dois lados e tendência de gols. Com odds de 2,20.