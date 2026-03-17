O Tottenham terá uma missão muito difícil ao enfrentar o Atlético de Madrid no jogo de volta das oitavas de final da Champions League, nesta quarta-feira. A equipe inglesa precisa reverter uma grande desvantagem após perder por 5 a 2 no primeiro jogo, disputado na Espanha.
Por outro lado, o momento do Tottenham não é bom. O time vem de oito partidas seguidas sem vencer em todas as competições, o que aumenta ainda mais a pressão para esse confronto decisivo diante da sua torcida.
Já o Atlético de Madrid vive uma fase positiva e busca a quarta vitória consecutiva. Com confiança em alta, a equipe espanhola chega forte para tentar confirmar a classificação para a próxima fase do torneio.
Estatísticas relevantes de Tottenham x Atlético de Madrid
- Seis dos últimos oito jogos do Tottenham registraram pelo menos cinco cartões
- O Spurs cedeu o primeiro gol em sete dos seus últimos oito jogos
- O Atletico Madrid abriu o placar em cinco dos seus últimos seis jogos
Tottenham x Atlético de Madrid: Spurs podem buscar uma virada histórica?
|Tottenham
|x
|Atletico Madrid
|16º (Premier League)
|Posição
|3º (La Liga)
|30
|Pontos
|57
|40
|Gols marcados
|47
|47
|Gols sofridos
|25
|7
|Jogos sem sofrer gol
|12
|20º
|Ranking em casa
|2º
|9º
|Ranking fora
|6º
O Tottenham entra em campo precisando de um verdadeiro milagre para seguir vivo na competição. A missão é complicada, mas o clube já mostrou no passado que é capaz de reverter situações quase impossíveis em torneios europeus.
Um exemplo disso aconteceu na temporada 2018/19, quando o time conseguiu uma virada histórica contra o Ajax. Mesmo em grande desvantagem no placar, o Spurs buscou forças e protagonizou uma das maiores reações da história da Champions League.
Curiosamente, aquela campanha terminou em uma final disputada no estádio do próprio Atlético de Madrid. Agora, anos depois, o Tottenham volta a encarar um cenário difícil, ainda mais após a derrota pesada por 5 a 2 no primeiro jogo.
O Tottenham acumula oito partidas sem nenhuma vitória e flerta com a zona de rebaixamento no Inglês.
Para piorar, a equipe inglesa chega muito desfalcada para esse confronto. O meio-campo é o setor mais afetado, com vários jogadores importantes fora, o que limita bastante as opções do treinador para montar o time.
Do outro lado, o Atlético de Madrid chega com grande vantagem e muita confiança. O time espanhol nunca perdeu uma classificação após abrir três gols de diferença em competições europeias, o que reforça ainda mais seu favoritismo.
Mesmo assim, o histórico recente mostra que o clube já viveu momentos difíceis. Em 2019, a equipe acabou eliminada pela Juventus após vencer o primeiro jogo por 2 a 0, sofrendo uma virada marcante com grande atuação de Cristiano Ronaldo.
Em partidas fora, o Atletico Madrid foi derrotado apenas duas vezes nos últimos 12 confrontos.
Para este jogo, o Atlético também tem alguns problemas com lesões. O goleiro Jan Oblak está fora, assim como outros jogadores, o que pode gerar algumas mudanças na escalação da equipe.
Ainda assim, a expectativa é de um Atlético de Madrid agressivo, buscando manter o controle do jogo. A ideia é não dar espaço para o Tottenham crescer e aproveitar as oportunidades para confirmar a vaga com tranquilidade.
Guia de desempenho e palpites para Tottenham x Atlético de Madrid
|Tottenham Hotspur
|x
|Atletico Madrid
|D-D-D-D-E
|Partidas
|V-D-V-V-V
|6
|Gols marcados
|10
|15
|Gols sofridos
|7
|D-V-V-V-D
|Partidas na Champions
|E-D-E-V-V
Aposta da Placar: Tottenham Hotspur 2 x 3 Atletico Madrid
O Tottenham tem jogos com mais de 2,5 gols em 66% da temporada (27 de 41). Já o Atlético de Madrid registra 60% nessa linha (27 de 45). Em casa, o Tottenham chega a 65% (13 de 20), enquanto o Atlético teve mais de 2,5 gols em 50% (11 de 22). Após o 5 a 2 na ida, a tendência é de jogo aberto, com mais de 2,5 gols. As odds são de 1,65.
O Tottenham tem média de 2,46 cartões por jogo na temporada, enquanto o Atlético de Madrid registra 1,71, somando 4,17 no total. Nos recortes de casa/fora, o Tottenham chega a 2,75 cartões e o Atlético a 1,77, totalizando 4,5. Com esses números, a tendência é de mais de 3,5 cartões na partida. As odds para o mercado são 1,64.
O Atlético de Madrid chega mais tranquilo após o 5 a 2 na ida, enquanto o Tottenham precisa atacar em busca da virada. Ambas marcam apareceu em 56% dos jogos dos dois times na temporada. O Tottenham venceu 32% das partidas, contra 60% do Atlético. O cenário indica um jogo aberto, com chances para os dois lados e tendência de gols. Com odds de 2,20.
> Mais de 2,5 gols no total: 1,65 | Probabilidade: Provável
> Mais de 3,5 cartões: 1,64 | Probabilidade: Possível
> Ambos os times marcam e qualquer um vence: 2,20 | Probabilidade: Possível
> Placar exato: Tottenham Hotspur 2 x 3 Atletico Madrid: 24,00 | Probabilidade: improvável