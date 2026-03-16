O Sporting Lisboa entra em campo precisando tirar uma desvantagem de três gols para seguir vivo na Champions League. A equipe recebe o estreante Bodo/Glimt no jogo de volta das oitavas de final.

No primeiro confronto, disputado na Noruega na semana passada, o time comandado por Rui Borges teve uma atuação muito abaixo e acabou derrotado por 3 a 0. Agora, o Sporting terá uma tarefa difícil para tentar chegar às quartas de final da principal competição da Europa, algo que não acontece desde a temporada 1982/83.

Veja abaixo nosso prognóstico e as dicas de apostas para Sporting Lisboa x Bodo/Glimt. Aproveite também para conferir outras análises na nossa página de palpites da Champions League.

Melhor aposta do jogo Our expert’s tip [email protected] VS Prediction: Luiz Suarez marca e Sporting vence a partida Odd: 2,00

Sporting x Bodo/Glimt – Principais estatísticas

Luis Suárez marcou gols nos dois últimos jogos em casa pela Champions League

O Sporting venceu os últimos 15 jogos disputados no Estádio José Alvalade

Em quatro dos últimos cinco jogos do Sporting, a partida terminou com mais de 2,5 gols

Sporting x Bodo/Glimt – pré-jogo: Sporting busca virada épica na Champions

Sporting Lisboa x Bodo/Glimt – Raio X Sporting Lisboa vs Bodo/Glimt 2º (Primeira Liga) Posição 8º (Eliteserien) 62 Pontos 0 64 Gols marcados 0 14 Gols sofridos 0 13 Clean sheets 0 2º Ranking em casa 7º 3º Ranking fora 2º

Dominado na fria noite da Noruega, no gramado sintético do Aspmyra Stadion, o Sporting agora precisa reverter uma desvantagem de três gols — algo que só aconteceu uma vez em toda a história do clube nas competições da UEFA.

Isso aconteceu nas quartas de final da Copa dos Campeões de 1963/64, contra o Manchester United. Repetir esse feito não será nada fácil, mas o Sporting pode se apegar a um dado positivo: o time tem 100% de aproveitamento jogando em casa nesta edição da Champions League.

Além de ter vencido os quatro jogos da competição no estádio José Alvalade nesta temporada, o Sporting chega mais descansado para a partida. O jogo do campeonato português contra o Tondela, que aconteceria no fim de semana, foi adiado justamente para evitar o desgaste físico da equipe.

O time também terá dois reforços importantes: Maximiliano Araújo e Pedro Gonçalves, que estavam suspensos no jogo de ida na Noruega, voltam a ficar à disposição. Por outro lado, Fotis Ioannidis (joelho), Ricardo Mangas (joelho) e Geovany Quenda (pé) seguem fora por lesão.

📊 Estatística do confronto Sete dos nove jogos dos Leões na Champions League nesta temporada tiveram gols dos dois lados.

O Glimt também teve bastante tempo para descansar. A equipe não jogou na primeira rodada do Campeonato Norueguês no fim de semana e chega para este confronto mais recuperada, tentando seguir com sua campanha surpreendente em sua primeira participação na Champions League.

O “Super Team” garantiu uma das últimas vagas no playoff depois de uma boa sequência de resultados, que incluiu vitórias sobre Manchester City e Atlético de Madrid nas duas últimas rodadas da fase de liga.

Depois disso, o time também eliminou a Internazionale, vencendo tanto em casa quanto fora na fase dos playoffs. Com isso, a equipe comandada por Kjetil Knutsen se tornou o primeiro clube da Noruega a conquistar quatro vitórias seguidas na fase principal da Champions League — e pode alcançar mais um feito histórico nesta quarta-feira.

📊 Dica da Placar As últimas 11 partidas do Bodo em todas as competições terminaram com gols para ambas as equipes.

Com uma vantagem confortável neste confronto das oitavas de final, graças aos gols de Sondre Fet, Ole Blomberg e Kasper Hogh, os azarões escandinavos estão muito perto de fazer história: podem se tornar o primeiro time da Noruega a chegar às quartas de final da Champions League desde o Rosenborg, na temporada 1996/97.

Esse cenário não deve preocupar muito o “Super Team”. Em confrontos de ida e volta em que abriu três gols de vantagem no primeiro jogo em casa, a equipe avançou em todas as cinco ocasiões anteriores. No geral, o time venceu sete dos últimos nove mata-matas que disputou em competições da UEFA.

Por isso, o técnico Kjetil Knutsen deve manter a mesma fórmula que vem dando certo, já que utilizou exatamente a mesma escalação inicial nos últimos cinco jogos do time em competições europeias.

Sporting x Bodo/Glimt – Últimos cinco jogos e palpites de aposta

Últimos 5 jogos – todas as competições Sporting vs Bodo/Glimt V-V-V-E-D Desempenho recente V-V-V-V-V 9 Gols marcados 12 5 Gols sofridos 4 V-V-D Desempenho recente na Champions League V-V-V

Palpite da Placar: Sporting 3 x 2 Bodo/Glimt

Palpite 1 Our expert's tip [email protected] VS Prediction: Sporting fica a frente a qualquer momento e ao menos um gol no primeiro tempo Odd: 1,55

O Sporting entra em campo nesta noite precisando vencer para garantir a vaga e, por isso, deve adotar uma postura ofensiva contra o Bodo Glimt. Na temporada, a equipe disputou 41 jogos e marcou primeiro em 73% deles, mostrando força para sair na frente. Além disso, em 20 dessas partidas, o Sporting venceu o primeiro tempo. Já o Bodo Glimt disputou seis jogos neste início de temporada, e em 50% deles houve ao menos um gol na primeira etapa. As odds para o embate estão em 1,52.

Palpite 2 Our expert's tip [email protected] VS Prediction: Ambas as equipes marcam Odd: 1,52

Outro ponto que sustenta a aposta é o mercado de ambos marcam. O Sporting soma 41 jogos na temporada, com 56% deles terminando com gols para os dois lados. Já o Bodo Glimt, mesmo com menos partidas disputadas, teve ambos marcando em 83% dos confrontos. Diante desses números, o mercado de ambas marcam surge como uma boa opção de aposta. Com odds sendo apresentadas de 2,25.

Palpite 3 Our expert's tip [email protected] VS Prediction: Menos de 11,5 escanteios combinados Odd: 1,78

O Sporting tem média de 6,3 escanteios por jogo nesta temporada, enquanto o Bodo/Glimt registra 2,5 por partida. Somando as duas equipes, a média combinada chega a 8,9 escanteios no confronto. Mesmo com tendência de equilíbrio, o Bodo/Glimt deve adotar postura mais defensiva para manter a vantagem, o que torna interessante o mercado de menos de 11,5 escanteios, em um mercado com odds de 1,78.