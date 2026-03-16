O Manchester City terá uma missão difícil ao receber o Real Madrid nesta terça-feira, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. Depois da derrota por 3 a 0 no Santiago Bernabéu, o time de Pep Guardiola precisa de uma grande reação para seguir vivo na competição.

Para avançar, os ingleses terão que buscar uma virada por três gols de diferença, algo que nunca conseguiram nas competições europeias. A tarefa é ainda mais complicada diante da experiência do clube espanhol em jogos decisivos.

O Real Madrid, por sua vez, tem um histórico muito favorável nessa situação. Em todas as 35 vezes em que venceu o jogo de ida por três ou mais gols em torneios europeus, a equipe conseguiu confirmar a classificação. Confira abaixo nossa análise, palpite e dicas de apostas para Manchester City x Real Madrid com odds da bet365.

Melhor aposta da partida Our expert’s tip Raphael Almeida VS Prediction: Empate ou Real Madrid e mais de 2,5 gols Odd: 4,10

Estatísticas-chave de Manchester City x Real Madrid

O Real Madrid venceu três dos últimos quatro confrontos com o Manchester City

Cinco dos últimos seis confrontos diretos tiveram gols dos dois lados

O Manchester City sofreu o primeiro gol em quatro dos últimos cinco duelos com o Real Madrid

Manchester City x Real Madrid: City busca virada improvável na Champions

Manchester City x Real Madrid — Raio-X do confronto Manchester City x Real Madrid 2º (Premier League) Posição 2º (La Liga) 61 Pontos 66 60 Gols marcados 60 28 Gols sofridos 24 12 Clean sheets 11 2º Ranking em casa 3º 3º Ranking fora 1º

Nenhum clube conseguiu eliminar o Real Madrid em competições europeias após perder o jogo de ida por três gols de diferença. Mesmo assim, o Etihad Stadium já foi palco de grandes viradas ao longo dos anos. Agora, o Manchester City tenta repetir esse tipo de feito diante da sua torcida.

O desafio ficou ainda maior depois da derrota por 3 a 0 no Santiago Bernabéu. O destaque da partida foi Federico Valverde, autor de um hat-trick que colocou o Real Madrid em grande vantagem no confronto.

Para o jogo decisivo, o Manchester City também lida com alguns problemas no elenco. O zagueiro Josko Gvardiol segue fora após sofrer uma fratura na perna, enquanto o jovem Rico Lewis também é desfalque por causa de uma lesão no tornozelo.

⚽ Haaland goleador Erling Haaland soma 9 gols em 7 jogos na Champions League nesta temporada.

Com todos os jogadores disponíveis em termos disciplinares, Pep Guardiola deve escalar uma equipe forte. Nomes como Gianluigi Donnarumma, Marc Guehi, Bernardo Silva, Antoine Semenyo, Jeremy Doku e Erling Haaland aparecem como prováveis titulares.

Do lado do Real Madrid, a equipe também chega para o confronto com algumas baixas importantes por lesão. Mesmo assim, o time espanhol viaja a Manchester com boa vantagem conquistada no primeiro jogo.

Existe a expectativa de que Kylian Mbappé possa ser relacionado para a partida. O atacante francês avançou na recuperação física e pode voltar a ficar à disposição da comissão técnica para o duelo no Etihad.

💡 Você sabia? O Real Madrid só não marcou gols em um dos últimos 22 jogos da temporada.

Por outro lado, vários jogadores seguem fora do confronto. Rodrygo Goes, Jude Bellingham, Dani Ceballos, Ferland Mendy, Álvaro Carreras, Éder Militão e David Alaba estão descartados por diferentes problemas físicos.

Mesmo que Mbappé esteja apto para jogar, o técnico Álvaro Arbeloa pode optar por não começar com o atacante entre os titulares. A tendência é manter a base da equipe que venceu com autoridade no Bernabéu na semana passada.

Momento das equipes e melhores apostas para Manchester City x Real Madrid

Últimos 5 jogos (todas as competições) Manchester City x Real Madrid V-E-V-D-E Partidas V-D-V-V-V 7 Gols marcados 11 7 Gols sofridos 4 D-V-D-V-D Partidas na Champions League V-D-V-V-V

Palpite da Placar: Manchester City 2 x 2 Real Madrid

Palpite 1 Our expert's tip Raphael Almeida VS Prediction: Haaland marca a qualquer momento Odd: 1,55

O Manchester City precisa buscar o resultado e deve partir para o ataque contra o Real Madrid em busca da classificação. Com isso, a equipe inglesa deve criar várias oportunidades ofensivas ao longo da partida.Um dos principais nomes para balançar as redes é o norueguês Erling Haaland.

O atacante soma 42 gols em 46 jogos nesta temporada pelo Manchester City.Com alto número de finalizações e presença constante na área, Haaland é sempre uma grande ameaça ao gol adversário. Por isso, ele aparece como boa opção para marcar a qualquer momento, com odds em torno de 1,55.

Palpite 1 Our expert's tip Raphael Almeida VS Prediction: Ambas as equipes marcam Odd: 1,60

Outra aposta interessante para este confronto é no mercado ambas as equipes marcam. Nos últimos confrontos entre Manchester City e Real Madrid, esse cenário aconteceu em cinco dos últimos seis jogos. Na atual temporada, o City teve cerca de 50% das partidas com gols para os dois lados.

Já o Real Madrid registra 23 jogos nesse cenário, o que representa aproximadamente 58% das partidas. Com esses números, o palpite em ambos marcam ganha valor para o confronto, com odds próximas de 1,50.

Palpite 3 Our expert's tip Raphael Almeida VS Prediction: Segundo tempo com mais escanteios Odd: 1,82

Por fim, o mercado de escanteios também merece atenção. Nos últimos dez jogos, as partidas do Manchester City tiveram 51 escanteios no primeiro tempo e 52 no segundo. Já os jogos do Real Madrid registraram 49 escanteios na primeira etapa e 56 na segunda. Nos confrontos diretos entre as equipes, a média também é maior após o intervalo.

Nos últimos dez encontros, foram cerca de cinco escanteios no primeiro tempo e 5,4 no segundo. Com esses números, o mercado de mais escanteios no segundo tempo aparece como uma boa opção de aposta, com odds em torno de 1,85.