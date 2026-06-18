⚡ Previsões Rápidas Sugestão de aposta: Brasil vence, Vini Jr. Marca e mais de 3,5 gols – odd: 2,45 na KTO Boa oportunidade de aposta: Brasil marcam em ambos os tempos e vence – odd: 1,50 na Superbet Sugestão alternativa: Ambas as equipes marcam: não – odd 1,55 na Stake Aposta de maior risco: Brasil vence o primeiro tempo e Vinicius Jr marca primeiro – odd 4,72 na KTO

O Brasil entra em campo em busca da primeira vitória na Copa do Mundo de 2026 diante do Haiti, em partida válida pela segunda rodada do Grupo C. O palpite para o confronto é de um jogo com amplo favoritismo da Seleção, que joga em Philadelphia nesta sexta-feira, 19 de junho, às 21h30 (horário de Brasília), após empatar por 1 a 1 com Marrocos na estreia.

Com a Escócia liderando o grupo neste início de competição, apenas uma vitória pode colocar o Brasil em uma posição mais confortável antes da rodada decisiva da fase de grupos.

Já o Haiti foi derrotado por 1 a 0 pela Escócia na estreia, mas vendeu caro a derrota e chega motivado para encarar uma das seleções apontadas como favoritas ao título mundial.

Palpites da Placar para Brasil x Haiti

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 15h50 (18/06). A Placar recomenda apenas as melhores casas de aposta no Brasil.

Estatísticas-chave: Brasil x Haiti

O empate diante de Marrocos colocou fim à sequência de três vitórias seguidas da Seleção Brasileira

O Haiti chega para o confronto após sofrer duas derrotas seguidas , incluindo na estreia do Mundial

, incluindo na estreia do Mundial O Brasil levou a melhor nos três encontros mais recentes entre as seleções , embora o último deles tenha acontecido em 2016

, embora o último deles tenha acontecido em 2016 Foram dois cartões para o Brasil no primeiro jogo. Enquanto o Haiti levou um, combinando para três cartões

Brasil x Haiti – Prévia: Em busca da liderança, somente vitória importa ao Brasil

Brasil x Haiti — Raio X 6º Ranking FIFA 83º Neymar (128) Mais convocações Johny Placide (83) Neymar (79) Mais gols Duckens Nazon (44) 932 Total de convocações 638 153 Total de gols 115

O Brasil não teve a estreia que esperava na Copa do Mundo. A Seleção empatou por 1 a 1 com Marrocos após sair atrás no placar com um gol de Ismael Saibari. Vinícius Júnior marcou pouco depois e evitou a derrota em uma atuação abaixo do esperado.

Além do empate, chamou atenção o fato de Marrocos ter finalizado mais vezes que o Brasil. Foi a primeira vez em 23 jogos de Copa do Mundo que a Seleção não superou o adversário no número de chutes (14 a 12), evidenciando as dificuldades em concluir as jogadas no último terço do campo.

Mesmo sem convencer na estreia, o Brasil segue favorito diante do Haiti, seleção que está muito abaixo no ranking da FIFA (O Brasil é quinto e o Haiti 82º). Uma vitória é fundamental para a equipe assumir uma posição mais confortável antes da última rodada do Grupo C.

Carlo Ancelotti continua sem Neymar à disposição. O camisa 10 segue em tratamento de uma lesão de grau 2 na panturrilha direita e sequer viajará com o grupo para a partida contra o Haiti. No entanto, treinou no campo na quarta-feira.

📊 Você Sabia? O Brasil marcou 17 gols em três jogos diante do Haiti, média de 5,6 gols a seu favor por partida.

Enquanto isso, Carlo Ancelotti ainda avalia qual será a equipe titular. Durante os treinamentos, o treinador italiano realizou diversos testes no setor ofensivo, observando opções como Igor Thiago, Endrick e Matheus Cunha para comandar o ataque.

Outras mudanças também foram analisadas ao longo da preparação. Danilo apareceu entre os candidatos a assumir a vaga de Ibañez, enquanto Luiz Henrique surge como alternativa para o lugar de Lucas Paquetá.

No treino de quarta-feira, Léo Pereira e Martinelli estiveram entre os escolhidos na formação trabalhada por Ancelotti. Apesar das experiências realizadas, a expectativa é que a base da equipe utilizada na estreia seja mantida para o duelo diante do Haiti.

📊 Curiosidade O Haiti não disputou nenhuma partida das Eliminatórias da Copa do Mundo em seu território devido à grave crise de segurança e à instabilidade política que afetam o país.

Do lado haitiano, o meio-campista Leverton Pierre foi cortado da Copa do Mundo após sofrer uma lesão no músculo adutor da coxa direita. Para seu lugar, foi convocado Garven Metusala, que atua pelo Colorado Springs Switchbacks, dos Estados Unidos.

O técnico Sebastien Migne deve manter a base da equipe que enfrentou a Escócia, mas Duckens Nazon tem boas chances de aparecer entre os titulares. A mudança busca dar mais força ofensiva a uma seleção que mostrou competitividade na estreia.

Apesar da derrota por 1 a 0 para os escoceses, o Haiti teve 51% de posse de bola e finalizou 15 vezes. Josué Casimir acertou a trave nos minutos finais, enquanto Frantzdy Pierrot também esteve perto de marcar, mostrando que a equipe pode causar problemas aos adversários.

Brasil x Haiti: onde assistir e provável escalação

Data : Sexta-feira, 19 de junho de 2026

: Sexta-feira, 19 de junho de 2026 Horário : 21h30 (horário de Brasília)

: 21h30 (horário de Brasília) Local : Lincoln Financial Field, na Filadélfia, EUA

: Lincoln Financial Field, na Filadélfia, EUA Onde assistir ao vivo: TV Globo (TV aberta), SBT (TV aberta), SporTV (TV fechada), Ge TV, N Sports, CazéTV (YouTube e Disney+)

Provável escalação do Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães (Léo Pereira) e Douglas Santos; Casemiro (Fabinho) e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Raphinha, Igor Thiago (Matheus Cunha) e Vinicius Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Provável escalação do Haiti: Johnny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Ade, Hannes Delcroix e Martin Experience; Ruben Providence, Bellegarde, Jean Jacques e Don Deedsonr; Frantzdy Pierrot e Wilson Isidor. Técnico: Sébastien Migné.

Últimos cinco jogos de Brasil x Haiti

Brasil x Haiti — últimos cinco jogos Brasil x Haiti D V V V E Forma D E V D D 13 Gols marcados 6 6 Gols sofridos 5 E Copa do Mundo 2026 D

Palpite da Placar: Brasil 4 x 0 Haiti

Brasil e Haiti costumam gerar muitos escanteios, com médias de seis e quatro por partida, respectivamente, números que já atingem a linha de mais de 9,5 cantos. Além disso, o Brasil tem um perfil ofensivo e marcou mais de 2,5 gols em todos os amistosos disputados contra a seleção haitiana, reforçando a expectativa de um jogo com gols.

Já no mercado de cartões, os números também são favoráveis: o Brasil comete em média 16 faltas por jogo, enquanto o Haiti chega a 23. Somando ainda os três cartões distribuídos na estreia das equipes, o cenário aponta para uma partida intensa e com boas chances de superar a marca de 2,5 cartões combinados.

📈 Principais dicas — Brasil x Haiti > Mais de 2,5 gols para o Brasil: Sim | Odds: 1,54 | Probabilidade: Grande chance > Mais de 9,5 escanteios: Sim | Odds: 1,74 | Probabilidade: Provável > Mais de 2,5 cartões combinados: Sim | Odds: 1,74 | Probabilidade: Possível > Placar exato: Brasil 4 x 0 Haiti | Odds: 7,50 | Probabilidade: Arriscado

+18: Apostas são diversão, e não fonte de renda. A Placar recomenda apenas bets legalizadas no Brasil.

Perguntas frequentes para Brasil x Haiti

Confira as dúvidas frequentes dos leitores e apostadores para o segundo jogo do Brasil pelo Grupo C da Copa do Mundo.