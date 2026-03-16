Precisando tirar uma desvantagem de três gols diante do PSG em Stamford Bridge, o Chelsea terá que buscar uma das maiores viradas da história da Liga dos Campeões nesta terça-feira para garantir vaga nas quartas de final.

Na semana passada, o Chelsea visitou o PSG na França e, apesar de competir bem durante boa parte do jogo, acabou deixando o Parc des Princes derrotado por 5 a 2.

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Melhor aposta da partida Our expert’s tip Raphael Almeida VS Prediction: Mais de 2,5 escanteios para dois times e ambos marcam Odd: 2,05

As melhores estatísticas de Chelsea x PSG

O Chelsea só conseguiu manter o gol em zero em um dos últimos 13 jogos em todas as competições

Os anfitriões sofreram pelo menos dois gols em cinco dos seus últimos nove confrontos em Stamford Bridge

O Paris Saint-Germain marcou pelo menos um gol em cada uma das suas 13 partidas mais recentes

O PSG sofreu pelo menos dois gols em sete dos seus 11 jogos na Liga dos Campeões nesta temporada

Chelsea x PSG: os Blues ainda podem reagir na Champions?

Chelsea x PSG: análise das equipes Chelsea vs PSG 6º (Premier League) Posição 1º (Ligue 1) 48 Pontos 57 53 Gols marcados 54 35 Gols sofridos 22 9 Clean sheets 13 12º Classificação em casa 2º 2º Classificação fora 1º

O Chelsea entra em campo nesta terça-feira após perder por 1 a 0 para o Newcastle United pela Premier League no último sábado. O resultado deixou a equipe na sexta posição da tabela e aumentou a pressão por uma reação.

O técnico Liam Rosenior não pode ser responsabilizado por todos os problemas do time. Ainda assim, o Chelsea não venceu cinco dos últimos seis jogos no tempo regulamentar, mostrando certa irregularidade nas últimas semanas.

No início de março, os Blues também passaram por dificuldades na Copa da Inglaterra. A equipe precisou da prorrogação para eliminar o Wrexham, da Championship, em um confronto mais complicado do que o esperado.

O retrospecto recente contra o PSG também não é animador. O Chelsea não venceu nenhum dos últimos cinco confrontos contra os franceses na Liga dos Campeões, com três derrotas seguidas, embora tenha vencido por 3 a 0 na final do Mundial de Clubes em agosto de 2025.

📊 Dica ofensiva O PSG tem o ataque mais eficiente da Champions, com 31 gols em 11 partidas.

Do outro lado, o Paris Saint-Germain chega como atual campeão europeu, mas enfrenta uma disputa acirrada pelo título da Ligue 1. A equipe tem apenas um ponto de vantagem sobre o Lens na liderança.

Na atual edição da Champions League, o PSG terminou na 11ª posição na fase de liga. Mesmo assim, conseguiu avançar para o mata-mata e agora tenta confirmar a classificação após a vantagem construída no jogo de ida.

🎯 Estatística para aposta Em cinco dos últimos seis encontros entre os times, ambos marcaram.

Caso avance de fase, o time francês poderá enfrentar o Liverpool nas quartas de final, se os ingleses eliminarem o Galatasaray. Isso faria com que cinco dos seis confrontos eliminatórios do PSG fossem contra equipes da Inglaterra.

Para este duelo, o técnico Luis Enrique pode ter uma novidade no ataque. Khvicha Kvaratskhelia, que saiu do banco e marcou na primeira partida, tem boas chances de começar como titular em Stamford Bridge.

Análise do confronto e apostas para Chelsea x PSG

Campanha nos últimos 5 jogos em todas as competições Chelsea vs PSG L-W-W-L-L Forma W-D-W-L-W 11 Gols marcados 12 11 Gols sofridos 7 W-L-W-W-L Desempenho na Liga dos Campeões L-D-W-D-W

Palpites: Chelsea 3 x 3 PSG

Palpite 1 Our expert's tip Raphael Almeida VS Prediction: Mais de 9,5 chutes ao gol combinados Odd: 1,72

As duas equipes têm forte poder ofensivo. O Chelsea registra média de 14,2 chutes por jogo, enquanto o PSG chega a 18,2 finalizações por partida. Em chutes no alvo, os ingleses têm média de cinco, contra 6,9 do time francês. Somando os números, o confronto reúne cerca de 11,9 finalizações no gol por jogo. A odds para a aposta está em 1,72.

Palpite 2 Our expert's tip Raphael Almeida VS Prediction: João Pedro marca a qualquer momento Odd: 2,25

O atacante brasileiro João Pedro também se destaca pelos gols nesta temporada. Em 44 partidas pelo Chelsea, ele já marcou 18 vezes. Na atual edição da Liga dos Campeões, o jogador soma três gols em sete jogos.

Com o time precisando do resultado, João Pedro aparece como uma boa opção para balançar as redes no confronto. O palpite para João Pedro marcar é 2,25

Palpite 3 Our expert's tip Raphael Almeida VS Prediction: Ambos os times marcam e qualquer um vence Odd: 1,95

O histórico entre as duas equipes é equilibrado: em seis confrontos, são duas vitórias para cada lado e dois empates. Em termos de gols, ambos marcaram em cerca de 70% desses jogos. Com a vantagem construída no primeiro jogo, o PSG pode até perder por até dois gols de diferença e ainda assim garantir a classificação.

Já o Chelsea precisa partir para o ataque em busca da virada. Por isso, mercados como ambas as equipes marcam ou vitória de qualquer lado com gols aparecem como opções interessantes para aposta.