O Bayern de Munique enfrenta a Atalanta nesta quarta-feira, 19 de março, pelo jogo de volta das oitavas de final da UEFA Champions League. O confronto já chega praticamente decidido antes mesmo de a bola rolar, dada a ampla vantagem construída pela equipe alemã.

No duelo de ida, o Bayern goleou a Atalanta por 6 a 1, atuando na Itália, e abriu uma diferença de cinco gols no placar agregado. Com isso, o segundo jogo tende a ser apenas protocolar para o time comandado por Vincent Kompany.

Antes de conferir outras dicas de apostas do dia, veja a seguir nossa análise e previsão para Bayern de Munique x Atalanta.

Melhor aposta do jogo Our expert’s tip Raphael Almeida VS Prediction: Mais de 3,5 gols e Harry Kane soma mais de 2,5 finalizações Odd: 1,95

Estatísticas-chave: Bayern Munich x Atalanta

O Bayern Munich venceu dois dos seus últimos três jogos com margem de três gols ou mais

A Atalanta não venceu nenhum dos seus últimos cinco jogos em todas as competições

Harry Kane marcou dez gols nos seus últimos seis jogos como titular em todas as competições

Prévia: Bayern x Atalanta: vantagem larga encaminha classificação alemã

Bayern Munich x Atalanta — Raio X Bayern Munich x Atalanta 1º (Bundesliga) Posição 7º (Serie A) 67 Pontos 47 93 Gols marcados 40 25 Gols sofridos 27 9 Clean sheets 5

O Bayern de Munique, como tem sido comum nesta fase da temporada ao longo do século XXI, já encaminhou o título da Bundesliga. Com isso, a equipe pode concentrar praticamente toda a sua atenção na disputa da Champions League.

A goleada construída em Bérgamo no jogo de ida permite ao time alemão atuar com tranquilidade na volta. Ainda assim, o técnico Vincent Kompany pode aproveitar a partida para testar novas formações ou dar minutos a jogadores menos utilizados.

No fim de semana, o Bayern empatou por 1 a 1 com o Bayer Leverkusen, em um jogo que marcou o retorno de Harry Kane após lesão. O atacante inglês deve começar como titular e busca ampliar sua impressionante marca de 45 gols na temporada.

Em relação ao elenco, a principal preocupação está no gol, já que os três goleiros estão lesionados, podendo abrir espaço para o jovem Leonard Prescott, de apenas 16 anos. Além disso, Jamal Musiala, Hiroki Ito e Alphonso Davies seguem fora, enquanto Michael Olise e Joshua Kimmich cumprem suspensão.

💡 Você sabia? O Bayern de Munique está invicto há 11 partidas na temporada.

Konrad Laimer e Dayot Upamecano também podem ser preservados, já que estão pendurados e correm risco de suspensão para o primeiro jogo das quartas de final. Isso pode levar Kompany a rodar ainda mais o elenco nesta partida.

Do lado da Atalanta, o cenário é bem diferente, e este pode ser o último compromisso do clube na Champions por um bom tempo. A equipe não conseguiu manter o nível após a saída de Gian Piero Gasperini para a Roma e está distante da zona de classificação na Serie A.

🇮🇹 Momento italiano A Atalanta não vence fora de casa há quatro partidas em 2025/26.

A goleada sofrida no jogo de ida aumentou a pressão sobre o técnico Raffaele Palladino, que assumiu o comando apenas em novembro, após um início de temporada irregular sob Ivan Juric. O momento do clube é de instabilidade.

Com isso, o foco da Atalanta passa a ser garantir ao menos uma vaga na próxima Europa League. Para isso, Palladino pode optar por uma escalação alternativa em Munique, preservando jogadores para o duelo contra o Verona no fim de semana. Giacomo Raspadori está fora por lesão na coxa, enquanto Yunus Musah cumpre suspensão.

Bayern de Munique x Atalanta — Guia de desempenho e dicas de apostas

Últimos 5 jogos (todas as competições) Bayern Munich x Atalanta V-V-V-V-E Desempenho D-E-E-D-E 17 Gols marcados 7 7 Gols sofridos 13 V-V-V Desempenho na UEFA Champions League D-V-D

Palpite: Bayern Munich 4 x 1 Atalanta

Palpite 1 Our expert's tip Raphael Almeida VS Prediction: Harry Kane marca a qualquer momento Odd: 1,54

Harry Kane chega como a principal esperança de gols do Bayern de Munique para o confronto desta quarta-feira. O inglês soma 50 gols em 43 jogos na temporada, além de oito gols em oito partidas pela Champions League. Diante de uma Atalanta que deve se expor, a tendência é que Kane marque ao menos uma vez, com odds de 1,54.

Palpite 2 Our expert's tip Raphael Almeida VS Prediction: Mais de 9,5 escanteios Odd: 1,70

A Atalanta precisará de um milagre para avançar. O Bayern de Munique possui grande força ofensiva em casa, mantendo média de 5,4 escanteios por partida, enquanto a Atalanta soma 5,2. Com um total projetado de 10,6 cantos em um confronto aberto, a expectativa é de que ocorram mais de 9,5 escanteios, com odds de 1,70.

Palpite 3 Our expert's tip Raphael Almeida VS Prediction: Ambos os times marcam Odd: 1,60

O Bayern tem 61% de "ambos marcam" em casa, e a Atalanta, 45%. No retrospecto geral de 2025/26, os índices sobem para 69% e 51%, respectivamente. Como ambos marcaram na ida e devem manter a postura ofensiva, o mercado de "ambos marcam" é uma excelente opção para o confronto, com odds de 1,60.