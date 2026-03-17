O Newcastle United deixou o campo com um gosto amargo após sofrer o empate nos acréscimos: Lamine Yamal converteu uma penalidade e garantiu o 1 a 1 para o Barcelona no jogo de ida das oitavas de final da Champions League.

Harvey Barnes havia colocado os Magpies em vantagem no St. James’ Park, mas o cenário mudou no fim. Agora, a equipe inglesa terá um desafio enorme pela frente, já que visita o Spotify Camp Nou na próxima quarta-feira precisando de um grande resultado para seguir viva na competição.

O Barcelona chega embalado para o confronto decisivo após golear o Sevilla por 5 a 2 na La Liga e entra em campo confiante na classificação às quartas de final. Confira abaixo nossa análise, prognóstico e dicas de apostas para a partida, e aproveite para visitar nossa página de palpites do dia com mais previsões gratuitas da Champions League.

Melhor aposta do jogo Our expert’s tip Raphael Almeida VS Prediction: Barcelona marca mais de 1,5 gols e vence em escanteios Odd: 1,90

Estatísticas-chave: Barcelona x Newcastle United

O Barcelona vive uma incrível sequência de 17 vitórias consecutivas em todas as competições jogando em casa

O Newcastle venceu apenas três dos últimos sete jogos em todas as competições

O Newcastle também venceu somente uma vez nos seis confrontos diretos anteriores

Prévia: No Camp Nou, Barça é favorito absoluto?

Barcelona x Newcastle — Análise comparativa Barcelona Newcastle 1º (La Liga) Posição 9º (Premier League) 70 Pontos 42 77 Gols marcados 43 28 Gols sofridos 43 10 Clean sheets 8 1º Ranking em casa 8º 2º Ranking fora 12º

O Barcelona segue vivo na busca por um doblete histórico, sonhando com os títulos de La Liga e da Champions League na mesma temporada. Com quatro pontos de vantagem sobre o rival Real Madrid na liderança do campeonato espanhol, a equipe catalã entra neste confronto cercada de expectativa e apontada como favorita para avançar.

Apesar da eliminação na Copa del Rey, após derrota por 4 a 3 no placar agregado para o Atlético de Madrid, o Barça ainda mantém grandes ambições na temporada. A queda na competição nacional encerrou a possibilidade de uma tríplice coroa, mas não abalou o foco do elenco nas outras frentes.

Jogando em casa, o Barcelona costuma se impor e transformar o Camp Nou em um verdadeiro trunfo. O histórico recente como mandante reforça a confiança da equipe, que aposta na força diante da sua torcida para encaminhar a classificação às quartas de final.

🌍 Você sabia? O time espanhol perdeu somente uma vez em casa nesta Champions League.

Caso confirme o favoritismo e elimine o Newcastle, o Barcelona pode ter pela frente um reencontro com o Atlético de Madrid na próxima fase. A equipe madrilenha venceu o Tottenham por 5 a 2 no jogo de ida das oitavas e desponta como provável adversária.

Do outro lado, o Newcastle chega para o confronto após um resultado importante na Premier League, onde venceu o Chelsea por 1 a 0 fora de casa. O triunfo deu um respiro na luta por vagas em competições europeias, embora a situação ainda seja delicada.

Os Magpies seguem distantes da zona de classificação, com sete pontos de diferença para o top cinco, o que aumenta a pressão nesta reta final de temporada. Diante disso, a Champions League surge como um desafio ainda mais complexo para a equipe inglesa.

🚑 Desfalque para os ingleses O Newcastle não conta com Bruno Guimarães, um de seus principais jogadores.

Mesmo em um cenário adverso, o Newcastle tenta se apegar à motivação de atuar em um estádio histórico como o Camp Nou. A presença da torcida que viajou até a Catalunha também serve como combustível extra para buscar uma atuação competitiva.

Ainda assim, as chances de uma virada e de classificação às quartas de final parecem bastante reduzidas. O time inglês entra como grande azarão para o duelo decisivo, precisando de uma atuação praticamente perfeita para surpreender o Barcelona.

Momento das equipes: Barcelona x Newcastle

Últimos 5 jogos (todas as competições) Barcelona Newcastle V-V-V-E-V Desempenho recente D-V-D-E-V 14 Gols marcados 7 4 Gols sofridos 8 V-V-E Desempenho na Champions V-V-E

Palpite da Placar: Barcelona 3 x 1 Newcastle

Palpite 1 Our expert's tip Raphael Almeida VS Prediction: Robert Lewandowski marca a qualquer momento Odd: 1,90

Robert Lewandowski é a principal referência ofensiva do Barcelona nesta temporada. O polonês soma 14 gols e uma assistência em 34 jogos em 2025/26, além de dois gols em oito partidas pela Champions League. Se o ataque catalão passar por ele, as chances de balançar as redes são altas. Com odds na casa dos 1,90.

Palpite 2 Our expert's tip Raphael Almeida VS Prediction: Barcelona avança no tempo regulamentar Odd: 1,58

O Barcelona deve avançar com tranquilidade, sustentado por números sólidos: são 36 vitórias em 45 jogos na temporada, com 80% de aproveitamento. Como mandante, o desempenho é ainda mais impressionante, com 21 triunfos em 22 partidas (95%). Por outro lado, o Newcastle apresenta um rendimento mais modesto, com 47% de aproveitamento em 47 jogos.

Fora de casa, a equipe venceu apenas sete de 21 partidas, alcançando 33%. Diante da superioridade técnica e da força no mando de campo, o Barcelona aparece como favorito para vencer no tempo regulamentar, com odds em torno de 1,58.

Palpite 3 Our expert's tip Raphael Almeida VS Prediction: Ambos os times marcam e mais de 2,5 gols Odd: 1,68

Outro mercado interessante é o de ambas as equipes marcam + mais de 2,5 gols. O Barcelona teve 60% dos jogos com ambos marcando na temporada 2025/26, enquanto o Newcastle registra 68%. Além disso, o cenário de gols altos também se destaca: mais de 2,5 gols ocorreram em 82% das partidas do Barcelona e em 70% dos jogos do Newcastle.

Esses números reforçam a tendência de um confronto aberto. Assim, considerando o perfil ofensivo das duas equipes, a aposta em over 2,5 gols com ambas marcam ganha valor, com odds na faixa de 1,68.