Arsenal e Manchester City têm a chance de dar um recado importante para o restante da temporada quando se enfrentarem na final da Copa da Liga Inglesa, no Wembley Stadium, na tarde de domingo, às 13h30 (horário de Brasília).

As duas equipes estão embaladas na disputa pelo título da Premier League, com os Gunners levando vantagem, e uma vitória aqui pode impulsionar qualquer um dos lados rumo a mais uma conquista de peso.

O Arsenal também segue vivo na Champions League e na FA Cup, mirando uma tríplice coroa inédita, enquanto o City também está na FA Cup, mas foi eliminado da Champions League pelo Real Madrid no meio da semana.

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Palpite 1 Our expert’s tip Raphael Almeida VS Prediction: Resultado: vitória do Arsenal Odd: 2,35

Estatísticas de Arsenal x Manchester City

O Arsenal está invicto há 14 jogos em todas as competições (11V, 3E)

O City não vence há três partidas em todas as competições

O Arsenal também está invicto nos últimos seis confrontos diretos (3V, 3E)

Prévia de Arsenal x Manchester City: glória para os Gunners?

Arsenal x Manchester City — Raio-X do confronto Arsenal x Manchester City 1º (Premier League) Posição 2º (Premier League) 70 Pontos 61 61 Gols marcados 60 22 Gols sofridos 28 15 Jogos sem sofrer gol 12

O Arsenal ainda tem a chance de conquistar uma quadra espetacular, algo jamais alcançado por um time masculino no futebol inglês.

Começando pela Carabao Cup, os Gunners podem ainda levantar a FA Cup, a Premier League e a Champions League nesta temporada.

O City tem sido um adversário recorrente nas últimas campanhas, já que superou o Arsenal na briga pelo título da liga duas vezes nas três temporadas anteriores, nas quais o time de Mikel Arteta terminou em segundo lugar em três ocasiões.

🔍 Você sabia? O Arsenal possui 2 títulos da Copa da Liga Inglesa. Enquanto isso, o Manchester City possui 8.

Agora, eles são favoritos a ir além na liga, e Arteta espera que uma vitória no domingo contra seu ex-colega Pep Guardiola sirva de trampolim para uma campanha verdadeiramente memorável.

Guardiola, porém, é um vencedor em série, especialmente na Carabao Cup, e estará determinado a ver sua equipe erguer mais um troféu em Wembley.

No entanto, o City talvez não seja mais a fera que já foi, o que dá ao Arsenal boas chances de vencê-los.

🏥 Lesionados Mikel Merino desfalca o Arsenal, enquanto Odegaard e Timber são dúvidas. No City, apenas Gvardiol segue lesionado e desfalca.

Feridos pela eliminação na Champions League nas mãos do Real Madrid, e também pela perda de pontos recente na liga, os Cityzens estão vulneráveis neste momento.

Ainda assim, eles têm a chance de conquistar a tríplice coroa doméstica nesta temporada, começando pela Carabao Cup.

Palpite 1 Our expert’s tip Raphael Almeida VS Prediction: Mais de 2,5 gols Odd: 2,00

Sequência de resultados e dicas de apostas para Arsenal x Manchester City

Últimos 5 jogos (todas as competições) Arsenal x Manchester City V-V-E-V-V Sequência E-V-D-E-D 8 Gols marcados 7 2 Gols sofridos 9 V-V-V Carabao Cup V-V-V

Aposta da Placar: Arsenal 2 x 1 Manchester City

O confronto apresenta um cenário favorável ao Arsenal, atual líder da Premier League e vivendo um momento bastante consistente na temporada. A equipe vem de sete vitórias consecutivas atuando em casa e venceu seis das últimas sete partidas no geral, demonstrando força recente diante do seu torcedor, com odds neste mercado de 2,35.

Os números das duas equipes indicam uma tendência de jogo movimentado, com alta incidência de gols. O Arsenal ultrapassou a marca de 2,5 gols em 56% dos seus jogos, enquanto o Manchester City atingiu esse índice em 65% das partidas, nas quais as odds se apresentam com 2,00. Por fim, com frequência também relevante de ambos os times marcando, onde isso ocorreu em 44% das partidas do Arsenal e com 51% do City. No qual as odds são 1,70

Palpite 3 Our expert’s tip Raphael Almeida VS Prediction: Ambos os times marcam Odd: 1,70