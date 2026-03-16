A busca do Arsenal por uma histórica conquista de quatro títulos na temporada continua nesta terça-feira. O time recebe o Bayer Leverkusen no Emirates Stadium pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. A expectativa é de um confronto equilibrado entre as equipes.

O duelo segue aberto após o empate por 1 a 1 no primeiro jogo, disputado na Alemanha na semana passada. Com o resultado, nenhum dos lados tem vantagem clara. Por isso, tanto Arsenal quanto Leverkusen entram em campo com chances de garantir a classificação.

Antes de conferir outras dicas de apostas do dia, vale a pena analisar este confronto. A partida promete ser intensa do início ao fim. Veja abaixo nosso palpite para o duelo entre Arsenal e Bayer Leverkusen.

Melhor aposta do jogo Our expert’s tip [email protected] VS Prediction: Arsenal marcam em ambos os tempos e vence o jogo Odd: 1,90

Principais estatísticas de Arsenal x Bayer Leverkusen

O Arsenal venceu por dois gols ou mais em apenas uma das últimas cinco partidas em todas as competições

O Bayer Leverkusen está invicto há seis jogos em todas as competições

Em sete dos últimos oito jogos do Bayer Leverkusen, foram marcados menos de três gols

Arsenal x Bayer Leverkusen: Análise e comparação das equipes Arsenal vs Bayer Leverkusen 1º (Premier League) Posição 6º (Bundesliga) 70 Pontos 45 61 Gols marcados 49 22 Gols sofridos 33 15 Clean sheets 7

O Arsenal teve um fim de semana marcante na Premier League. A equipe venceu o Everton com dois gols nos minutos finais e ainda contou com o empate do Manchester City, que perdeu pontos para o West Ham na rodada.

Com esses resultados, os Gunners abriram nove pontos de vantagem na liderança do campeonato. Essa folga pode permitir que o clube divida melhor o foco entre as competições, começando pelo duelo desta terça-feira contra o Bayer Leverkusen.

O time comandado por Mikel Arteta chega mais tranquilo para esta partida após empatar o jogo de ida. Na semana passada, o Arsenal parecia perto de perder por 1 a 0, mas conseguiu o empate nos acréscimos após a marcação de um pênalti.

Mesmo com a final da Carabao Cup se aproximando no fim de semana, Arteta deve mandar a campo uma equipe forte para este confronto. Martin Odegaard, Jurrien Timber e Leandro Trossard ainda são dúvidas, enquanto Mikel Merino segue fora por lesão.

📊 Dica de ouro O Arsenal já marcou 24 vezes e tem um dos ataques mais eficientes do torneio.

Do lado alemão, o desafio desta terça-feira pode não ser tão assustador assim, principalmente porque o Bayer Leverkusen foi superior durante boa parte do jogo de ida na semana passada.

É claro que atuar fora de casa, no Emirates Stadium, muda bastante o cenário. Ainda assim, pode haver certa pressão sobre o elenco do Arsenal, e o Leverkusen deve tentar aproveitar qualquer sinal de nervosismo para buscar um bom resultado.

🏠 Dados do mandante O Arsenal continua sem perder em casa nesta temporada da Liga dos Campeões.

A equipe comandada por Kasper Hjulmand conquistou um bom empate por 1 a 1 com o Bayern de Munique no fim de semana. Com o resultado, o time soma apenas uma derrota desde meados de janeiro, mostrando boa regularidade nas últimas semanas.

Apesar disso, o jogo contra o Bayern deixou algumas preocupações para o elenco. Aleix Garcia e Martin Terrier são dúvidas para a partida em Londres, enquanto Mark Flekken, Arthur, Eliesse Ben Seghir, Lucas Vázquez e Loïc Badé seguem fora e não devem enfrentar o Arsenal.

Análise do momento das equipes e palpites para Arsenal x Bayer Leverkusen

Histórico geral dos últimos 5 jogos de cada time Arsenal vs Bayer Leverkusen W-W-W-D-W Últimos 5 jogos D-W-D-D-D 8 Gols marcados 7 3 Gols sofridos 6 W-W-D Liga dos Campeões da UEFA W-D-D

Palpite 1 Our expert's tip [email protected] VS Prediction: Viktor Gyokeres marca a qualquer momento Odd: 2,05

Viktor Gyokeres tem sido o principal destaque ofensivo do Arsenal nesta temporada. O atacante sueco vem ajudando bastante os Gunners no setor de ataque e também se destaca na atual edição da Liga dos Campeões. Até agora, ele soma quatro gols em sete partidas, além de duas assistências na competição. Diante do Bayer Leverkusen, Gyökeres tem mais uma chance de balançar as redes e seguir sendo decisivo para o Arsenal. A odds para marcar está em 2,05.

Palpite 2 Our expert's tip [email protected] VS Prediction: Menos de 3,5 gols no total Odd: 1,50

Outra aposta interessante para este confronto é no mercado de menos de 3,5 gols. Como as duas equipes precisam de um bom resultado, a tendência é de um jogo equilibrado e com certa cautela defensiva.

Nos últimos 10 jogos do Arsenal, a média de gols nas partidas foi de 2,9. Já pelo lado do Bayer Leverkusen, a média de gols marcados e sofridos no mesmo período é de 2,2. Por isso, o palpite em menos de 3,5 gols aparece como uma opção válida para o duelo, com odds em torno de 1.50.

Palpite 3 Our expert's tip [email protected] VS Prediction: Segundo tempo com mais escanteios Odd: 1,88

O confronto tende a ser equilibrado entre as equipes. Nos últimos dez jogos, o Arsenal tem média de 3,8 escanteios no primeiro tempo e 4,5 no segundo, enquanto o Bayer Leverkusen registra 2,6 no primeiro tempo e 4,7 no segundo. Os números indicam partidas com mais cantos após o intervalo. Por isso, a aposta em mais escanteios no segundo tempo aparece como uma opção interessante para este duelo. As odds estão com 1,88.