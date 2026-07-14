Apostas Premier League 2026/27 – dicas e melhores odds

A melhor casa de apostas para apostar na Premier League 2026/27 em 16/07/2026 é a Superbet. Além dela, a Multibet, Segurobet, Lotogreen e Gol de Bet também se destacam. Todas oferecem cotações competitivas e partidas em tempo real.

A Premier League 2026/27 começa em 22 de agosto e o Arsenal entra na temporada como grande favorito ao título. Neste guia você verá dicas e odds para apostar nos favoritos. Confira as melhores casas de apostas para apostar no Campeonato Inglês:

Superbet: a melhor casa para apostar Premier League Multibet: apostas Premier League com insights a cada partida Segurobet: pagamento antecipado com 2 gols de vantagem no campeonato inglês LotoGreen: crie apostas nas partidas selecionadas do torneio e ganhe bônus Gol de Bet: chuva de super odds a cada rodada da Premier Betano: cumpra missões para apostar Premier League grátis Bet365: aumente os ganhos com acumulador de aposta Premier League Estrelabet: participe dos bolões gratuitos no campeonato inglês Start.bet: cotações turbinadas na Premier League Sportingbet: aposte com freebets nos principais jogos

Guia de apostas Premier League: passo a passo para apostar

A Premier League é a melhor liga do mundo, com um troféu extremamente cobiçado. Portanto, se você acha que um time vai se destacar na temporada, aproveite para saber como apostar em futebol com o torneio inglês.

Confira a seguir o passo a passo de como apostar na Premier League a longo prazo, usando a Superbet como exemplo:

Acesse o site da casa de apostas desejada e entre na sua conta Navegue na seção de esportes até encontrar a Premier League (ou use a barra de pesquisa para procurar diretamente) Em seguida, clique em “Longo prazo” Selecione o time que você acredita que ganhará a competição no mercado “Vencedor” Insira o valor a ser apostado no bilhete Confira o pagamento máximo do palpite Clique em “Fazer aposta”

Com o palpite feito, é só esperar o avanço da temporada. Se o seu time não estiver indo bem como o esperado, confira se o cash out está disponível.

Cadastre-se na Superbet

Melhores mercados para apostas Premier League

Além das Premier League apostas no vencedor, você encontrará outros mercados a longo prazo e nas rodadas do campeonato.

Confira a seguir os melhores mercados para apostar:

Apostas de longo prazo na Premier League

As apostas no Campeonato Inglês mais populares são:

Campeão da Premier League : palpite em quem levantará a taça ao final das 38 rodadas

: palpite em quem levantará a taça ao final das 38 rodadas Artilheiro : prever quem será o jogador com mais gols na temporada

: prever quem será o jogador com mais gols na temporada Top 4 : apostar em quem serão os times que vão se classificar para a Champions League

: apostar em quem serão os times que vão se classificar para a Champions League Rebaixados : prever os três que serão rebaixados para Championship

: prever os três que serão rebaixados para Championship Jogador do Ano: aposte em quem será eleito melhor jogador da temporada pela PFA

Apostas nas rodadas da Premier League

Além da aposta a longo prazo, você pode palpitar também nos jogos individuais de cada rodada:

Resultado final (1×2) : vitória mandante, empate ou visitante

: vitória mandante, empate ou visitante Total de gols : acima ou abaixo de linha específica da operadora

: acima ou abaixo de linha específica da operadora Ambos marcam : se os dois times farão gol ou não

: se os dois times farão gol ou não Handicap: vantagem/desvantagem para equilibrar odds e apostar no favorito ou azarão ao longo de 38 rodadas

Apostas ao vivo na Premier League

A partida já está em andamento e quer palpitar em um mercado específico? Com as apostas ao vivo na Premier League, você pode. Vale lembrar que a liga tem uma alta média de escanteios por jogo!

Próximo a marcar : qual equipe fará próximo gol

: qual equipe fará próximo gol Resultado por tempo : vitória de um dos times ou empate apenas 1º ou 2º tempo

: vitória de um dos times ou empate apenas 1º ou 2º tempo Escanteios : total de escanteios ou qual time terá mais ao final da partida

: total de escanteios ou qual time terá mais ao final da partida Cartões em minutos: se haverá cartão em período determinado (ex: entre 10’ e 15’)

Melhores casas de apostas para apostar na Premier League

Confira a seguir as melhores casas de apostas Premier League para os seus palpites:

Superbet 5 rating 10 promoções permanentes 150% de bônus em múltiplas SuperSocial Variados mercados e eventos disponíveis Cadastre-se Leia Superbet review Termos e Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply MultiBet 4.5 rating App Android na Play Store Programa de recompensas Torneios exclusivos Grupo no Telegram Cadastre-se Leia MultiBet review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply SeguroBet 4 rating Múltiplas turbinadas Pagamento antecipado 2 gols Depósito mínimo de R$5 Saque mínimo de R$1 Cadastre-se Leia SeguroBet review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply Lotogreen 4.5 rating Múltipla Turbinada Pagamentos rápidos via Pix Mercados com ganhos antecipado Odds aumentadas com Bet Builder Cadastre-se Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply Gol de Bet 4.5 rating Odds aumentadas Mercados nos principais campeonatos Boa usabilidade Canal VIP no Telegram Cadastre-se Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply Betano 5 rating A maior bet do Brasil Excelente reputação no Reclame Aqui Transmissões ao vivo App disponível para Android e iOS Cadastre-se Leia Betano review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply bet365 5 rating Maior marca de apostas do mundo Bet mais conhecida do Brasil Streaming ao vivo de partidas Excelente app para Android Cadastre-se Leia bet365 review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply EstrelaBet 5 rating Diversas promoções para esportes e cassino Atendimento 24/7 via chat ao vivo Variedade de esportes e e-Sports Excelente nota no Reclame Aqui Cadastre-se Leia EstrelaBet review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply Start Bet 5 rating Cashback de 25% Odd turbinada Promoções semanais + de 11 modalidades esportivas Cadastre-se Terms & Conditions Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply Sportingbet 4 rating Big Odd: odds turbinadas acima de 35% App com Touch ID e notificações personalizadas + de 30 modalidades esportivas Excelente nota no Reclame Aqui Cadastre-se Leia Sportingbet review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply

As plataformas do ranking foram testadas pelos nossos especialistas Placar. Elas são as operadoras confiáveis, com licença brasileira e protocolos de segurança que protegem toda a experiência de apostas.

Top 5 melhores sites para apostas na premier league

A seguir, fizemos uma análise detalhada das bets que mais pagam para suas apostas de futebol da Premier League. Trouxemos também os odds dos favoritos ao título para a temporada 2026/27. Confira!

1. Superbet: a melhor casa para apostar Premier League

A Superbet é a melhor casa para apostar no Campeonato Inglês, com autorização do Governo Federal para oferecer mercados variados e Super Odds na competição.

Seu catálogo traz tipos de apostas esportivas diversificados para as rodadas do campeonato inglês, como os handicaps, apostas em totais, over/under e especiais da partida.

Para quem prefere apostar a longo prazo, há também uma boa quantidade de mercados, como “Vencedor”, “Pontos Totais” e “Evitar o Rebaixamento”.

Após o cadastro com o código promocional Superbet, os usuários podem aproveitar as dicas da operadora para fazer apostas rápidas a partir de R$1 em mercados selecionados da rodada. Eles contam com odds mais altas e com um Criar Aposta pré-definido.

Confira a seguir os odds para os favoritos à taça da Premier League na Superbet:

Arsenal : 2.50

: 2.50 Manchester City : 3.75

: 3.75 Liverpool : 6.00

: 6.00 Manchester United: 7.00

Odds consultadas em 15/07/2026.

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2. Multibet: apostas Premier League com insights a cada partida

A Multibet é uma operadora nova que está crescendo entre os apostadores. Para quem quer fazer apostas Premier League, ela traz informações especiais a cada partida.

É só entrar no jogo escolhido e clicar em “Insights”. Além da sugestão de mercados de apostas, a operadora oferece estatísticas importantes, como gols marcados nas últimas partidas de uma das equipes ou histórico de vitórias.

Fora as cotações de jogo, você pode apostar na Premier League a longo prazo. Os mercados da liga estão disponíveis, em conjunto com apostas nos prêmios, como Jogador do Ano PFA, e no rebaixamento.

Também pode usar o Multibet-Mentor para te ajudar com suas apostas. É só informar o quanto quer apostar e quanto quer ganhar para receber sugestões de palpites.

Confira a seguir os favoritos ao título de campeão da Premier League na Multibet:

Arsenal : 2.55

: 2.55 Manchester City : 4.00

: 4.00 Liverpool : 6.00

: 6.00 Manchester United: 7.50

Odds consultadas em 15/07/2026.

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3. Segurobet: pagamento antecipado com 2 gols de vantagem no campeonato inglês

A Segurobet é uma casa de aposta com pagamento antecipado no campeonato inglês. Se seu time abrir 2 gols de vantagem, o mercado Resultado Final é encerrado imediatamente e os ganhos são lançados na sua conta antes do apito final.

Além do 1×2, as partidas contam com mercados atraentes, como dupla chance, total de gols e handicap. Se quer algo mais especial, encontrará opções como “Marcar Gol Contra” e “Jogador para marcar”.

No dia a dia das partidas, os usuários encontrarão também Super Odds. Essas cotações aumentadas tornam os mercados selecionados em apostas mais atraentes.

Ao se cadastrar e depositar com Pix a partir de R$5, dá para apostar a longo prazo no maior garçom da competição e no artilheiro. Também dá para palpitar na equipe vencedora e no Luva de Ouro da temporada.

Confira a seguir os favoritos ao título de campeão da Premier League na Segurobet:

Arsenal : 2.50

: 2.50 Manchester City : 3.75

: 3.75 Liverpool : 6.00

: 6.00 Manchester United: 7.00

Odds consultadas em 15/07/2026.

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4. LotoGreen: crie apostas nas partidas selecionadas do torneio e ganhe bônus

A LotoGreen é uma operadora repleta de bônus para os usuários. Com isso, é possível aproveitar as partidas selecionadas da Premier League e usar o criar aposta para ganhar R$15 extra, independentemente do resultado da aposta.

O Campeonato Inglês também conta com Odds Turbinadas para as partidas do dia. Elas são acima da média, com cotações aumentadas de 5% a 50% em mercados.

Assim, dá para apostar 2,5 gols acima/abaixo e vencedor do encontro em uma das 38 rodadas, aproveitando o pagamento antecipado, ou apostar na Premier League a longo prazo.

Com apostas no Vencedor, no top 5, nos rebaixados e nas colocações de times específicos. As cotações antecipadas são altas, especialmente nas performances de jogadores, como Melhor Marcador.

Confira a seguir os favoritos ao título de campeão da Premier League na LotoGreen:

Arsenal : 2.55

: 2.55 Manchester City : 4.00

: 4.00 Liverpool : 6.00

: 6.00 Manchester United: 7.50

Odds consultadas em 15/07/2026.

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5. Gol de Bet: chuva de super odds a cada rodada da Premier

A Gol de Bet é uma plataforma com chuva de Super Odds diária. Assim, como é uma das melhores há como encontrar cotações acima da média nas rodadas da Premier League.

Com depósitos a partir de R$5, essa operadora traz transações rápidas que permitem aos usuários aproveitar também as partidas ao vivo. Há estatísticas atualizadas nas partidas do campeonato inglês, com mercados rápidos em tempo real.

Assim, dá para apostar em qual intervalo de 10 minutos será marcado o primeiro gol, o que acontecerá nos 10 últimos minutos da partida. Também pode criar combos de apostas, como 1×2 e Total.

Com uma interface intuitiva para celulares, a operadora oferece navegação rápida e acessível por smartphones.

Confira a seguir os favoritos ao título de campeão da Premier League na Gol de Bet:

Arsenal : 2.55

: 2.55 Manchester City : 4.00

: 4.00 Liverpool : 6.00

: 6.00 Manchester United: 7.50

Odds consultadas em 15/07/2026.

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Como avaliamos as melhores casas para apostar na Premier League?

Nossa equipe de especialistas Placar testou e avaliou cada plataforma com base em critérios específicos para o Campeonato Inglês. Veja o que consideramos:

Licença da SPA: só entram no ranking casas autorizadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas, com certificado de transparência e protocolos de proteção de dados

só entram no ranking casas autorizadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas, com certificado de transparência e protocolos de proteção de dados Odds e mercados: avaliamos a competitividade das cotações e a variedade de opções disponíveis para a Premier League

avaliamos a competitividade das cotações e a variedade de opções disponíveis para a Premier League Transmissões e apostas ao vivo: priorizamos plataformas com estatísticas atualizadas e cotações em tempo real durante as partidas, além dos mesmos critérios que usamos para avaliar as melhores casas para apostas Champions League

Posso apostar em jogadores brasileiros na Premier League?

Sim. Nas partidas individuais, você encontra mercados de gols, assistências e cartões para jogadores específicos. Já a longo prazo, dá para apostar em artilheiro, maior assistente e Luva de Ouro da temporada.

Os principais nomes brasileiros na Premier League 2026/27 são Gabriel Magalhães, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli (Arsenal), Estêvão e João Pedro (Chelsea), Matheus Cunha e Andrey Santos (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Alisson (Liverpool) e Igor Thiago (Brentford).

O que considerar antes de apostar na Premier League 2026/27?

A Premier League 2026/27 começa em 22 de agosto e vai até maio de 2027, com jogos todas as semanas e estatísticas detalhadas que facilitam a análise. Antes de escolher onde apostar, verifique se a casa tem licença oficial, portaria da SPA/MF no rodapé e domínio .bet.br. Todas as plataformas deste guia passam por esse critério.

Apostar tem riscos reais, e o jogo responsável começa antes de a bola rolar. Defina um limite de banca e respeite esse valor independente do resultado. Se você sentir que as apostas estão saindo do controle, o Ministério da Fazenda tem um serviço de autoexclusão disponível para quem precisa de uma pausa.

Perguntas frequentes sobre apostas na Premier League

Confira a seguir as perguntas frequentes sobre apostas na Premier League:

Como posso fazer apostas na Premier League? Para fazer apostas na Premier League, é preciso ter mais de 18 anos e se cadastrar em uma casa de apostas autorizada pela SPA. Com o cadastro realizado, pode usar uma conta bancária para depositar e apostar em um mercado pré-jogo, ao vivo ou a longo prazo no campeonato inglês. Como apostar no campeão da Premier League na Betano? Para apostar no campeão da Premier League na Betano, faça o login na casa de apostas da sua escolha, procure pela Premier League e clique no mercado “Vencedor”. Escolha um dos times, insira o valor da aposta e confirme a criação do bilhete. Acompanhe sua aposta ao longo da temporada e faça o cash out, se quiser. Qual time tem mais chances de ganhar a Premier League? O Arsenal é o grande favorito a vencer a Premier League 2026/27 no momento. É legal apostar na Premier League no Brasil? Sim, é legal apostar na Premier League no Brasil. É só se cadastrar em uma casa de apostas autorizada pelo Governo Federal, como a Superbet e a bet365. Quando começa a Premier League 2026/27? A Premier League 2026/27 começa em 22 de agosto de 2026. Quais brasileiros jogam na Premier League? Gabriel Magalhães (Arsenal), João Pedro (Chelsea), Matheus Cunha (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Alisson (Liverpool) são alguns dos brasileiros que jogam na Premier League atualmente.

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.