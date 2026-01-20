Presentes Únicos: freebets na Novibet em todo o Brasileirão 2026

A Novibet criou uma promoção exclusiva para transformar cada rodada do Brasileirão 2026 em uma oportunidade de ganhar freebets. Escolha qual time será o campeão da Série A e, toda vez que ele vencer uma partida na competição, você recebe R$3 em aposta grátis direto na sua conta.

A mecânica é simples e funciona do início ao fim do campeonato. Basta fazer uma aposta simples no mercado Vencedor da Competição Brasileirão Série A 2026.

Todos os 20 times da Série A são elegíveis para a promoção, desde os favoritos tradicionais até as equipes que costumam surpreender. Você pode apostar no Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Bahia ou qualquer outro clube com chances de levantar a taça.

A aposta grátis é creditada em até 48 horas após cada vitória do time escolhido. Dessa forma, você curte o nosso futebol com ainda mais emoção e ganha recompensas a cada três pontos conquistados. É a alegria da torcida em dobro!

Time Odds para ser campeão Flamengo 3.00 Palmeiras 4.00 Cruzeiro 7.00 Fluminense 12.00 Botafogo 18.00 Bahia 18.00

Como aproveitar a promoção

Garantir suas apostas grátis na Novibet é rápido e leva apenas alguns passos.

Acesse o site da Novibet e clique no botão de cadastro Preencha o formulário com seus dados pessoais Insira o código BRASILEIRAO no campo Código Promocional durante o registro Faça seu primeiro depósito a partir de R$10 via Pix Aposte no mercado Vencedor da Competição Brasileirão Série A 2026 Acompanhe as vitórias do seu time e receba R$3 em freebet a cada vitória dele

Essa promoção é válida apenas para novos clientes da Novibet. Por isso, é fundamental usar o código BRASILEIRAO no momento do cadastro para garantir sua participação e não perder nenhuma aposta grátis ao longo do campeonato.

Dicas para aproveitar ao máximo

Você tem dois caminhos na hora de escolher seu clube nesta promoção. O primeiro é apostar no Brasileirão em seu time do coração. Assim, cada vitória dele vira motivo dobrado de comemoração com R$3 extras na conta. O segundo é escolher um dos favoritos ao título, o que aumenta suas chances de acumular freebets a cada rodada.

Vale a pena considerar tanto a aposta principal quanto os ganhos ao longo do campeonato. Você pode preferir uma odd alta no campeão (como Botafogo a 18.00) e torcer por algumas vitórias intercaladas, ou apostar em um favorito (como Flamengo a 3.00) e acumular apostas grátis com mais frequência.

Para você ter uma ideia do potencial, olhe os números do Brasileirão 2025. Flamengo e Palmeiras venceram 23 jogos cada, o que renderia R$69 em apostas grátis Novibet ao longo da temporada.

Um valor considerável que pode fazer a sua banca crescer ainda mais em 2026. Só isso já é motivo suficiente para você participar dessa promoção exclusiva Novibet.

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.