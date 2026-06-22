Como apostar em cartões: guia completo e dicas em Junho 2026

Quer saber como apostar em cartões em Junho de 2026? Esse mercado é recomendado para partidas com jogadores que já estão pendurados, clássicos entre rivais e jogos com alto risco para as equipes. Esses cenários dificilmente acabam sem ao menos um cartão amarelo, ideal para quem não quer depender do resultado entre as equipes.

Neste guia, você encontrará um guia completo para você apostar em cartões, com total de cartões, jogadores específicos e dicas para ter mais sucesso nos seus palpites.

Betano: mais de 20 linhas de cartões no pré-jogo bet365: linhas de cartões abertas antes da maioria das casas Sportingbet: mercados de cartões combinados com o Criar Aposta Gol de Bet: odds turbinadas em cartões da Champions League Novibet: estatísticas detalhadas para apostas em handicap de cartões

O que são apostas em cartões no futebol?

As apostas em cartões são baseadas no número de cartões distribuídos ao longo de uma partida de futebol, sejam eles amarelos ou vermelhos.

Esse é um dos tipos de apostas mais variados que têm, pois o usuário pode palpitar em diferentes cenários, como:

Total de cartões do jogo;

Quais jogadores receberão cartões (e qual o tipo);

Se haverá expulsão a qualquer momento;

Qual será o tempo com maior número de cartões.

Como raramente as partidas de futebol acabam sem cartões, vale a pena analisar as estatísticas recentes de todos os envolvidos. Cheque a rivalidade entre as equipes (e se a partida é importante para uma delas), se há jogadores pendurados e qual o estilo da arbitragem que apitará o jogo.

Regras fundamentais para apostar em cartões

Ao apostar em cartões, é preciso ficar atento a algumas regras fundamentais de liquidação dos mercados:

Situação Pontuação Observação Cartão amarelo 1 ponto — Cartão vermelho 2 pontos — Segundo cartão amarelo — Desconsiderado; máximo de 3 pontos por jogador por partida Cartões para jogadores fora de campo — Só contam se o jogador entrar no jogo depois Cartões para comissão técnica — Geralmente não contam, mas pode variar conforme a casa Cartões na prorrogação — A maioria das casas tem mercados separados para tempo regulamentar e prorrogação Cartões no intervalo — Contam para as estatísticas do segundo tempo Cartões no mesmo incidente — A ordem mostrada pelo árbitro define a liquidação nos mercados de primeiro/último cartão

Como apostar em cartões: exemplo prático

Para ilustrar como apostar em cartões, usamos um jogo real disponível na Betano: Palmeiras x Junior Barranquilla, pela fase de grupos da Copa Libertadores 2026.

Na prática, simulamos palpites de R$10 no Total de Cartões Mais/Menos:

Total de Cartões Mais de 4.5 (1.67) : retorno potencial de R$16,70

: retorno potencial de R$16,70 Total de Cartões Menos de 4.5 (2.12) : retorno potencial de R$21,20

: retorno potencial de R$21,20 Total de Cartões Mais de 3.5 (1.33) : retorno potencial de R$13,30

: retorno potencial de R$13,30 Total de Cartões Mais de 5.5 (2.25): retorno potencial de R$22,50

No primeiro confronto entre as equipes na fase de grupos, o Junior Barranquilla abriu o placar com Teófilo Gutiérrez, que acabou expulso por segundo amarelo ainda no primeiro tempo.

Com um jogador a menos, o time colombiano cedeu o empate ao Palmeiras. A partida terminou com 4 cartões amarelos no total.

No segundo jogo, com o Palmeiras precisando da vitória para seguir na briga pela classificação no Grupo F, o time de Abel deve jogar com intensidade, o que deve esquentar o clima da partida e gerar mais cartões.

Como apostar em cartões? Veja o passo a passo

Confira a seguir como apostar em cartões na Betano usando como exemplo o Dérbi Paulista:

Acesse o site da Betano e faça o login na sua conta; Abra a área de esportes e navegue até encontrar o evento desejado (ex: Corinthians x Palmeiras); Procure pelos mercados de cartões; Selecione a cotação do seu interesse e adicione no seu bilhete; Informe o valor da aposta (ex: R$10) e verifique o potencial de ganhos; Clique no botão “Aposte já”.

Há como apostar nos cartões Betano com o Criador de Apostas e combinar mercados diferentes.

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Principais mercados de apostas em cartões

Há como apostar em cartões amarelos, vermelhos, expulsões de jogadores específicos, dentre outros mercados parecidos. A grande variedade de opções é parte significativa do charme desse tipo de aposta.

Presentes nas principais casas, esses mercados oferecem odds de 1×2 de cartões, ambos serão advertidos e até mesmo para receber o primeiro cartão, com odds atraentes dependendo de cada partida.

Total de cartões (Acima/Abaixo)

No Total de Cartões, você aposta se o número total de cartões distribuídos estará acima ou abaixo de um valor definido pela plataforma. Nas partidas do Brasileirão, as operadoras costumam definir esse valor em 5.5. Já na Premier League, o número cai para 3.5. O mercado também pode ser oferecido para apenas um tempo do jogo ou para uma equipe específica.

Exemplo: Flamengo x Palmeiras, linha em 5.5 cartões. Você aposta R$100 no Acima com odd de 1.85. Se a partida terminar com 6 ou mais cartões, o retorno é de R$185.

Para ambos os times receberem cartões

Em Para Ambos Receberem Cartões, você escolhe se as duas equipes receberão ou não um número pré-determinado de cartões. A contagem segue a pontuação padrão: cartão amarelo vale 1 ponto e cartão vermelho vale 2. Nenhum jogador pode acumular mais de 3 pontos por partida. Se um jogador receber dois amarelos e for expulso, o segundo cartão é descartado e somente 3 pontos são contados.

Exemplo: Corinthians x São Paulo. Você aposta R$50 no Sim com odd de 1.75, apostando que os dois times receberão cartões. Se ambos levarem ao menos um, o retorno é de R$87,50.

Handicap de cartões europeu

No handicap europeu, uma das equipes começa a partida como se já tivesse recebido um ou mais cartões, enquanto a outra começa com saldo negativo. Há também a opção de apostar no empate.

Exemplo: Botafogo x Vasco, com Botafogo em +2. Você aposta R$100 no empate com odd de 3.20, apostando que o Botafogo receberá exatamente dois cartões a mais que o Vasco. Se isso acontecer, o retorno é de R$320.

Handicap de cartões asiático

No handicap asiático, é possível apostar com valores quebrados, como 0.5 ou 1.5. Essa variação permite receber parte do valor de volta em caso de empate no número de cartões, mesmo com a vantagem aplicada.

Exemplo: Grêmio x Internacional, com Grêmio em +1.5. Você aposta R$50 com odd de 1.90. Se o Grêmio receber menos cartões que o Internacional ou a diferença for de apenas 1, a aposta é vencedora e o retorno é de R$95. Se o Internacional terminar com 2 ou mais cartões a mais, você perde.

Cartões por intervalo/final do jogo (1X2)

No mercado de Equipe com Mais Cartões, ou Cartões, você palpita como fosse o tradicional 1×2, mas voltado para cartões concedidos a cada tempo.

Assim, você escolhe qual será a equipe com mais cartões, com:

1/1: o mandante terá mais cartões na partida;

o mandante terá mais cartões na partida; X/X: o total de cartões será igual entre as duas equipes;

o total de cartões será igual entre as duas equipes; 2/2: o visitante receberá mais cartões do que o mandante;

Além disso, há como apostar em cartões na Sportingbet que os dois tempos terão resultados diferentes nos cartões. Por exemplo: o mandante receberá mais cartões no 1º tempo, mas haverá empate nos cartões dados no 2º tempo com o 1/X, ou o contrário com o X/1.

Resultado correto de cartões

Aposte no número exato de cartões que serão concedidos durante a partida. Para ganhar, é preciso acertar quantos cartões serão dados para cada equipe, sem margem para erros.

Por exemplo, ao palpitar em 2-1, precisa que o mandante tome 2 cartões e visitante tome apenas um.

Esse é o mercado de apostas em cartões mais difícil de ganhar e com os maiores odds, por não ter margem para erro.

O jogador receberá um cartão

Há como apostar em cartões para os jogadores ao longo da partida. Por exemplo, pode palpitar em “Primeiro/Último a receber cartão”, “Receber cartão qualquer” e “Receber cartão vermelho”.

Eles são válidos apenas para jogadores que efetivamente estão em campo. Ou seja, se o jogador recebeu cartão enquanto estava na reserva, ou após ser substituído, a aposta não será vitoriosa. As odds são mais altas para esse mercado, devido a especificidade das seleções e da dificuldade do acerto.

Outros mercados específicos

Há vários mercados para você escolher nas operadoras brasileiras. Há outras situações para apostar, como:

Cartões apenas no primeiro tempo;

Cartões apenas no segundo tempo;

Total de cartões amarelos;

Total de cartões vermelhos;

Cartões para equipe técnica (raro).

Melhores casas para apostar em cartões

Agora que já conhece os melhores mercados, é hora de escolher os sites para apostar em cartões. A seguir, nossa equipe preparou uma lista com as melhores plataformas para o mercado:

Betano 5 rating A maior bet do Brasil Excelente reputação no Reclame Aqui Transmissões ao vivo App disponível para Android e iOS Cadastre-se Leia Betano review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply bet365 5 rating Maior marca de apostas do mundo Bet mais conhecida do Brasil Streaming ao vivo de partidas Excelente app para Android Cadastre-se Leia bet365 review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply Sportingbet 4 rating Big Odd: odds turbinadas acima de 35% App com Touch ID e notificações personalizadas + de 30 modalidades esportivas Excelente nota no Reclame Aqui Cadastre-se Leia Sportingbet review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply Gol de Bet 4.5 rating Odds aumentadas Mercados nos principais campeonatos Boa usabilidade Canal VIP no Telegram Cadastre-se Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply Novibet 5 rating R$20 em aposta grátis no app Variedade de métodos de pagamento Ampla lista de mercado e eventos esportivos App para Android Cadastre-se Leia Novibet review Termos & Condições Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. Terms and conditions apply

Os sites de apostas do ranking foram testados pela nossa equipe de especialistas Placar. Eles foram escolhidos com base na variedade de mercados de cartões, qualidade das odds, apostas ao vivo.

1. Betano: mais de 20 linhas de cartões no pré-jogo

A Betano tem mais de 20 linhas de cartões disponíveis antes da partida começar, incluindo handicap de cartões com linhas quebradas como 3.5 e 4.5. O Criador de Apostas permite combinar mercados de cartões com outros eventos do mesmo jogo, gerando odds mais altas do que apostar separadamente.

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2. bet365: linhas de cartões abertas antes da maioria das casas

A bet365 é confiável e abre as linhas de cartões com antecedência, o que permite analisar o perfil do árbitro e o histórico disciplinar das equipes antes de fechar a aposta. O sistema de Booking Points combina amarelos e vermelhos em uma escala de pontos. Cada amarelo vale 10 pontos e cada vermelho vale 25, permitindo apostar no total de pontos da partida em vez do número bruto de cartões.

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3. Sportingbet: mercados de cartões combinados com o Criar Aposta

A Sportingbet permite incluir mercados de cartões no Criar Aposta, combinando total de advertências com outros eventos dentro da mesma partida. A cobertura inclui cartões por time e por jogador individual em ligas como Brasileirão, Premier League e Champions League.

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4. Gol de Bet: odds turbinadas em cartões da Champions League

A Gol de Bet aplica o boost de 18% nas odds dos principais jogos da Champions League, e esse aumento vale também para mercados de cartões selecionados. Se você apostar nesse mercado na final da competição, as cotações ficam acima do padrão encontrado em outras casas.

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5. Novibet: estatísticas detalhadas para apostas em handicap de cartões

A Novibet tem handicap de cartões com estatísticas detalhadas da partida disponíveis antes do palpite, incluindo histórico de advertências das equipes e perfil disciplinar. O streaming ao vivo de ligas alternativas também vai ajudar você a apostar em cartões fora dos grandes campeonatos europeus.

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Vantagens e desvantagens das apostas em cartões

O mercado de cartões é um dos melhores para apostar em futebol. Ele tem várias vantagens, desde odds independentes do final da partida e variedade para cada tempo.

Entretanto, assim como qualquer mercado, tem suas desvantagens. Por isso, vale a pena avaliar a cada partida e considerar os prós e contras:

Vantagens Independência do resultado final da partida Diversidade de mercados com cotações variadas Possibilidade de apostas ao vivo com análise do comportamento da partida Odds geralmente mais atrativas que mercados tradicionais Mercado mais previsível que outros (quase sempre há cartões) Permite focar em estatísticas específicas de jogadores e árbitros Desvantagens Requer conhecimento mais apurado do esporte e campeonatos Dependência do comportamento de árbitros específicos Variação conforme características da competição

Estratégias e dicas para apostar em cartões com sucesso

Apostar nos melhores mercados de cartões pode ser uma boa oportunidade para os usuários que querem diversificar seus bilhetes. Especialmente se já possuem conhecimento sobre apostas.

Abaixo, preparamos algumas dicas e estratégias que vão te ajudar a ter mais sucesso ao apostar em cartões:

Acompanhe estatísticas e histórico dos times

Para melhorar suas chances de acerto ao apostar em cartões amarelos e vermelhos, é essencial acompanhar as estatísticas recentes das equipes.

Veja se elas possuem jogadores pendurados, como são seus estilos de jogo e qual a média de cartões por partida. O Corinthians, por exemplo, é o time com mais cartões no Brasileirão 2026, acumulando 54 amarelos e 4 expulsões até o momento.

Também vale considerar o histórico de confrontos diretos. O Gre-Nal é um dos clássicos brasileiros com maior média de cartões por partida, com jogos que já chegaram a mais de 10 advertências em uma única partida.

Além disso, a necessidade de resultado impacta diretamente no total de cartões. Partidas classificatórias costumam ter números maiores, já que as equipes arriscam mais.

Avalie a arbitragem

Avaliar a arbitragem permite identificar se o árbitro principal é mais rigoroso ou permissivo. No Brasileirão 2026, Anderson Daronco tem média de 6,2 cartões por jogo, enquanto Rafael Rodrigo Klein registra 4,3 por partida.

Ao analisar o árbitro e as equipes em campo, é possível identificar boas oportunidades. Partidas entre rivais com árbitros mais rígidos costumam ter mais cartões logo no começo para desincentivar faltas e jogo truncado.

Considere o histórico dos jogadores

Alguns jogadores são conhecidos por receberem cartões frequentemente. Outros, quando estão pendurados, evitam entradas mais duras para não correrem risco de suspensão em partidas mais importantes.

No Brasileirão 2026, Juninho Capixaba, do Red Bull Bragantino, e Matheus Pereira, do Cruzeiro, lideram o ranking de cartões amarelos com 8 cada. As odds para eles receberem cartões tendem a ser menos atraentes, mas as chances de vitória na aposta são maiores.

Analise o contexto da partida

O contexto da partida importa tanto para as equipes como para os jogadores. Jogos decisivos e eliminatórios e clássicos repletos de rivalidades costumam ter uma média maior de cartões.

A pressão por resultados faz com que os jogadores arrisquem mais em suas entradas, usem mais força para matar chances de gols e até mesmo fiquem mais sensíveis a provocações.

A diferença técnica entre as equipes também pode afetar diretamente na média dos cartões. Equipes “mais fracas” costumam ser mais agressivas, especialmente na zaga, para evitar goleadas.

Considere características da competição

Cada competição tem sua própria média de cartões, que varia dependendo do estilo de futebol no país e até mesmo da própria liga em si.

O Campeonato Uruguaio, por exemplo, tem média de 5 cartões por partida. Já o Campeonato Japonês costuma ter apenas 2 cartões.

Vale a pena também prestar atenção às regras específicas de suspensão em fases decisivas. Em alguns casos, os cartões são resetados de uma eliminatória para a outra, fazendo com que os jogadores arrisquem mais em suas entradas.

Prefira apostas ao vivo

As apostas ao vivo permitem verificar como está o clima da partida. Assim, você consegue adaptar sua estratégia conforme o comportamento das equipes.

No Clássico dos Milhões pelo Brasileirão 2026, Flamengo e Vasco empataram em 2 a 2 no Maracanã com gol do Vasco aos 90’+7.

O jogo terminou com 6 cartões amarelos no total, 3 para cada lado, com o clima esquentando durante o segundo tempo. Quem apostou ao vivo nos cartões teve tempo de analisar esse cenário antes do apito final.

Compare odds entre diferentes casas

Os odds no mercado de cartões costumam ser parecidos nas casas de apostas. No entanto, as pequenas diferenças podem impactar os ganhos no longo prazo.

Além disso, plataformas como a Betano e bet365 trazem ganhos aumentados para quem apostar em cartões amarelos e outros mercados do mesmo evento usando o Criar Aposta.

Também vale a pena ficar de olho nas promoções com apostas relâmpagos e ofertas com freebets.

As apostas em cartões valem a pena?

Sim, as apostas em cartões valem a pena. Elas são ideais para os apostadores que não querem se preocupar com o resultado final, mas buscam boas odds em eventos prováveis.

Para apostar em cartões amarelos e expulsões, no entanto, é preciso fazer boas análises. Esse tipo de aposta funciona como um bom complemento para sua estratégia com mercados tradicionais.

Os cartões possuem odds atraentes, com mercados em resultados parciais da partida, totais de advertências e expulsões da partida e até mesmo em jogadores específicos.

Perguntas frequentes

A seguir, respondemos às dúvidas mais frequentes sobre como apostar em cartões:

Como funciona a aposta de cartão? A aposta em cartão funciona como um palpite em quantas advertências e expulsões serão distribuídas durante uma partida, seja para um jogador específico, ambas as equipes ou apenas uma delas. É possível apostar em cartões amarelos e vermelhos 1º/2º tempo e na partida toda. Qual a melhor liga para apostar em cartões? O Campeonato Brasileiro é a melhor liga para apostar em cartões no Brasil, com média de 5 cartões amarelos por partida. Ao final da temporada, costumam ser distribuídos mais de 500 cartões entre todas as equipes. Como apostar em cartões na Betano? Para apostar em cartões na Betano, faça o login na sua conta e escolha um mercado de cartões nos eventos disponíveis. Se quiser, pode adicionar outras cotações do mesmo evento e aproveitar odds aumentados com o Criador de Aposta. Em seguida, é só informar o valor do palpite e clicar em “aposte já”. Como apostar em cartões na bet365? Para apostar em cartões na bet365, faça o login na plataforma, escolha um evento e abra a parte de Cartões. Selecione um dos mercados disponíveis, como handicap de cartões, e adicione no seu bilhete. Informe o valor da aposta e crie o bilhete. Como apostar em cartões na Sportingbet? Para apostar em cartões na Sportingbet, entre na sua conta e escolha entre os mercados de total de cartões, mais cartões, ambos têm mais de X cartões. Selecione as cotações desejadas e preencha o valor da aposta. Quando tiver escolhido tudo, confirme a criação do bilhete. O cartão vermelho direto conta diferente do segundo amarelo? Sim. O cartão vermelho direto vale 2 pontos na contagem. Já o segundo amarelo, que resulta em expulsão, é desconsiderado na liquidação do mercado. Nesse caso, o jogador acumula apenas 3 pontos pela partida, referentes ao primeiro amarelo mais o vermelho direto que o acompanha. Cartão na prorrogação conta para apostas em cartões? Depende da casa e do mercado escolhido. A maioria das operadoras separa o tempo regulamentar da prorrogação em mercados distintos. Antes de apostar, verifique nas regras da plataforma se o seu palpite cobre apenas os 90 minutos ou inclui o tempo extra. Qual campeonato tem mais cartões para apostar? O Campeonato Uruguaio tem média de 5 cartões por partida, uma das mais altas entre as ligas sul-americanas. No Brasil, o Brasileirão também registra médias elevadas, especialmente em clássicos e jogos com alto risco de rebaixamento ou classificação.

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.