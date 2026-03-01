A Novibet tem cash out, um recurso que dá controle total sobre as suas apostas, permitindo encerrar um bilhete antes do fim do evento.

Aprenda como fazer o Novibet cash out, quando usá-lo e como incorporar à sua estratégia.

O que é cash out na Novibet?

O cash out da Novibet é o recurso que permite você encerrar uma aposta antes do fim do jogo. Essa função é muito utilizada quando os apostadores percebem que o palpite pode não acontecer na partida.

Para simplificar, vamos dar um exemplo. Imagine que você apostou no Palmeiras contra o Corinthians. O Palmeiras abriu o placar, mas o jogo ficou equilibrado. 

Nesse caso, você pode usar o cash out para garantir parte do ganho ou para encerrar a aposta caso desconfie que o resultado vai mudar.

Agora, o que mais impressionou a nossa equipe é que a Novibet é uma casa de aposta com cash out muito simples de usar. Caso o recurso esteja disponível no bilhete, basta selecionar a retirada para o dinheiro voltar à sua banca.

Odds na Novibet para a aposta em menos de 3,5 gols no jogo Cazaquistão x País de Gales, com opção de cash out no valor de R$9,78.

Como fazer cash out na Novibet?

Veja como fazer cash out na Novibet é fácil. Vamos usar como exemplo o jogo Cazaquistão x País de Gales, que rolou na data FIFA. Confira o nosso passo a passo:

  1. Encontre o seu bilhete no menu Apostas
  2. Selecione a aba de Cash Out
  3. Clique no botão com o valor total
  4. Confirme clicando em Confirmar Cash Out
Odds na Novibet para a aposta em menos de 3,5 gols no jogo Cazaquistão x País de Gales, com opção de confirmar cash out no valor de R$9,78.
Tipos de cash out disponíveis na Novibet

Nossa equipe perguntou ao atendimento e eles informaram que existem apenas dois tipos de cash out Novibet, o total e o parcial. 

Para que você entenda melhor, em seguida vamos explicar como cada um deles funciona.

Cash out total

O cash out total encerra 100% da aposta de uma vez. É útil quando você sente que o resultado pode mudar ou quando prefere garantir o valor oferecido no bilhete. 

Odds na Novibet para a aposta em menos de 3,5 gols no jogo Cazaquistão x País de Gales, com opção de cash out no valor de R$9,50.

Durante o nosso teste na data FIFA, o recurso funcionou muito bem e mostrou que a plataforma Novibet é confiável. Bastaram dois ou três cliques para concluir a retirada.

Cash out parcial

Nossa equipe confirmou com o atendimento que o cash out parcial também está disponível na Novibet. 

Nem todos os eventos oferecem essa opção, mas quando aparece, você pode usar tanto no site quanto no aplicativo Novibet com a mesma facilidade.

Cash out automático

O cash out automático é a função que permite configurar um valor pré-definido para encerrar a aposta assim que ele for atingido. 

No entanto, confirmamos com o atendimento que essa opção de cash out Novibet está indisponível.

Comparativo entre os tipos de cash out Novibet

A seguir, preparmos um compartivo com os principais tipo de cash out da Novibet para você saber quando usá-los ao seu favor:

Cash out NovibetDisponibilidadeQuando usar
TotalMercados pré-jogoJogador principal lesionou durante o treino ou fatores externos impactando as expectativas da partida
ParcialMercados esportivos em tempo realExpulsão de um jogador específico ou time mais agressivo (ou defensivo) do que o esperado

Com o cash out Novibet, você pode reduzir as suas perdas ou garantir parte dos ganhos em tempo real. Entretanto, deve acompanhar cada lance, dentro e fora de campo, para os melhores resultados.

Pontos de atenção do cash out Novibet

O recurso de cash out não está disponível em todos os esportes ou mercados. A própria Novibet deixa claro que o recurso aparece apenas em partidas e mercados selecionados.

Outro ponto importante é que as condições do cash out podem variar. Em alguns casos você encontra a opção total, em outros apenas o parcial. 

Também indicamos você não usar essa função com outras ofertas. A Novibet tem pagamento antecipado, por exemplo. Então, não seria tão indicado selecionar o cash out quando o seu palpite for num time muito favorito.

Cash out em apostas simples x múltiplas

Segundo o atendimento, a Novibet libera o cash out tanto em apostas simples quanto em múltiplas. A diferença é que nas simples o recurso costuma aparecer com mais frequência.

Nas múltiplas, o cash out pode estar limitado a determinados jogos dentro do bilhete. Isso significa que nem sempre você vai conseguir encerrar toda a aposta acumulada.

Novibet tem cash out em todos os mercados?

Não. A Novibet informa que o cash out só está disponível em partidas e mercados selecionados.

Na prática, isso significa que algumas modalidades, como mercados de escanteios ou cartões, podem não trazer a opção. Já em ligas de futebol mais populares, como o Brasileirão, o recurso aparece com mais regularidade.

Quando vale a pena usar o cash out Novibet?

O Novibet cash out vale a pena em apostas ao vivo, quando o cenário do jogo e as odds mudam rápido e você precisa decidir se mantém ou encerra o bilhete.

Uma situação comum é quando seu time está vencendo, mas o adversário cresce no jogo. Nessa hora, encerrar a aposta pode ser a melhor estratégia para não perder o valor já disponível.

Também vale a pena usar o cash out em bilhetes múltiplos. Se quase todas as seleções deram certo e só falta uma, você pode encerrar antes do apito final e garantir parte do retorno.

Principais vantagens do cash out Novibet:

  • Maior controle sobre o bilhete
  • Flexibilidade em apostas ao vivo
  • Possibilidade de garantir ganhos parciais
  • Redução de perdas em cenários inesperados

Para aproveitar esses e outros benefícios, use o código promocional Novibet para garantir vantagens extras na casa, como superodds em eventos selecionados.

Perguntas frequentes

As perguntas abaixo ajudam a entender melhor o Novibet cash out e como usar o recurso.

Novibet tem cash out para apostas múltiplas?

Sim. A Novibet permite cash out em apostas múltiplas, mas nem sempre para todos os jogos do bilhete. O recurso pode aparecer limitado a determinadas seleções, diferente das apostas simples, em que a função é mais comum.

Tem como cancelar um cash out na Novibet?

Não. Uma vez confirmado, o cash out não pode ser cancelado. O valor é creditado de imediato na sua banca e a aposta é encerrada, sem possibilidade de reverter a decisão.

Cash out Novibet funciona no app?

Sim. O cash out também está disponível no aplicativo Novibet. A experiência é igual ao site, permitindo encerrar apostas de forma simples quando o botão Cash Out aparecer no bilhete em aberto.

Quais tipos de cash out na Novibet?

Total e parcial. O total encerra 100% da aposta, enquanto o parcial permite retirar apenas parte do valor e manter o restante ativo.

Como funciona o cashback da Novibet?

O cashback da Novibet devolve parte do valor apostado em mercados selecionados. Esse recurso aparece em condições específicas e pode variar de acordo com o evento.

Como calcular o valor do cash out?

O valor do cash out é calculado automaticamente pela Novibet com base nas odds atuais da partida. Isso significa que o montante pode subir ou cair conforme o desenrolar do jogo e o risco envolvido.

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.