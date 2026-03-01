Conteúdo
- 1 O que é cash out na Novibet?
- 2 Como fazer cash out na Novibet?
- 3 Tipos de cash out disponíveis na Novibet
- 4 Pontos de atenção do cash out Novibet
- 5 Quando vale a pena usar o cash out Novibet?
- 6 Perguntas frequentes
A Novibet tem cash out, um recurso que dá controle total sobre as suas apostas, permitindo encerrar um bilhete antes do fim do evento.
Aprenda como fazer o Novibet cash out, quando usá-lo e como incorporar à sua estratégia.
O que é cash out na Novibet?
O cash out da Novibet é o recurso que permite você encerrar uma aposta antes do fim do jogo. Essa função é muito utilizada quando os apostadores percebem que o palpite pode não acontecer na partida.
Para simplificar, vamos dar um exemplo. Imagine que você apostou no Palmeiras contra o Corinthians. O Palmeiras abriu o placar, mas o jogo ficou equilibrado.
Nesse caso, você pode usar o cash out para garantir parte do ganho ou para encerrar a aposta caso desconfie que o resultado vai mudar.
Agora, o que mais impressionou a nossa equipe é que a Novibet é uma casa de aposta com cash out muito simples de usar. Caso o recurso esteja disponível no bilhete, basta selecionar a retirada para o dinheiro voltar à sua banca.
Como fazer cash out na Novibet?
Veja como fazer cash out na Novibet é fácil. Vamos usar como exemplo o jogo Cazaquistão x País de Gales, que rolou na data FIFA. Confira o nosso passo a passo:
- Encontre o seu bilhete no menu Apostas
- Selecione a aba de Cash Out
- Clique no botão com o valor total
- Confirme clicando em Confirmar Cash Out
Tipos de cash out disponíveis na Novibet
Nossa equipe perguntou ao atendimento e eles informaram que existem apenas dois tipos de cash out Novibet, o total e o parcial.
Para que você entenda melhor, em seguida vamos explicar como cada um deles funciona.
Cash out total
O cash out total encerra 100% da aposta de uma vez. É útil quando você sente que o resultado pode mudar ou quando prefere garantir o valor oferecido no bilhete.
Durante o nosso teste na data FIFA, o recurso funcionou muito bem e mostrou que a plataforma Novibet é confiável. Bastaram dois ou três cliques para concluir a retirada.
Cash out parcial
Nossa equipe confirmou com o atendimento que o cash out parcial também está disponível na Novibet.
Nem todos os eventos oferecem essa opção, mas quando aparece, você pode usar tanto no site quanto no aplicativo Novibet com a mesma facilidade.
Cash out automático
O cash out automático é a função que permite configurar um valor pré-definido para encerrar a aposta assim que ele for atingido.
No entanto, confirmamos com o atendimento que essa opção de cash out Novibet está indisponível.
Comparativo entre os tipos de cash out Novibet
A seguir, preparmos um compartivo com os principais tipo de cash out da Novibet para você saber quando usá-los ao seu favor:
|Cash out Novibet
|Disponibilidade
|Quando usar
|Total
|Mercados pré-jogo
|Jogador principal lesionou durante o treino ou fatores externos impactando as expectativas da partida
|Parcial
|Mercados esportivos em tempo real
|Expulsão de um jogador específico ou time mais agressivo (ou defensivo) do que o esperado
Com o cash out Novibet, você pode reduzir as suas perdas ou garantir parte dos ganhos em tempo real. Entretanto, deve acompanhar cada lance, dentro e fora de campo, para os melhores resultados.
Pontos de atenção do cash out Novibet
O recurso de cash out não está disponível em todos os esportes ou mercados. A própria Novibet deixa claro que o recurso aparece apenas em partidas e mercados selecionados.
Outro ponto importante é que as condições do cash out podem variar. Em alguns casos você encontra a opção total, em outros apenas o parcial.
Também indicamos você não usar essa função com outras ofertas. A Novibet tem pagamento antecipado, por exemplo. Então, não seria tão indicado selecionar o cash out quando o seu palpite for num time muito favorito.
Cash out em apostas simples x múltiplas
Segundo o atendimento, a Novibet libera o cash out tanto em apostas simples quanto em múltiplas. A diferença é que nas simples o recurso costuma aparecer com mais frequência.
Nas múltiplas, o cash out pode estar limitado a determinados jogos dentro do bilhete. Isso significa que nem sempre você vai conseguir encerrar toda a aposta acumulada.
Novibet tem cash out em todos os mercados?
Não. A Novibet informa que o cash out só está disponível em partidas e mercados selecionados.
Na prática, isso significa que algumas modalidades, como mercados de escanteios ou cartões, podem não trazer a opção. Já em ligas de futebol mais populares, como o Brasileirão, o recurso aparece com mais regularidade.
Quando vale a pena usar o cash out Novibet?
O Novibet cash out vale a pena em apostas ao vivo, quando o cenário do jogo e as odds mudam rápido e você precisa decidir se mantém ou encerra o bilhete.
Uma situação comum é quando seu time está vencendo, mas o adversário cresce no jogo. Nessa hora, encerrar a aposta pode ser a melhor estratégia para não perder o valor já disponível.
Também vale a pena usar o cash out em bilhetes múltiplos. Se quase todas as seleções deram certo e só falta uma, você pode encerrar antes do apito final e garantir parte do retorno.
Principais vantagens do cash out Novibet:
- Maior controle sobre o bilhete
- Flexibilidade em apostas ao vivo
- Possibilidade de garantir ganhos parciais
- Redução de perdas em cenários inesperados
Para aproveitar esses e outros benefícios, use o código promocional Novibet para garantir vantagens extras na casa, como superodds em eventos selecionados.
Perguntas frequentes
As perguntas abaixo ajudam a entender melhor o Novibet cash out e como usar o recurso.
Novibet tem cash out para apostas múltiplas?
Sim. A Novibet permite cash out em apostas múltiplas, mas nem sempre para todos os jogos do bilhete. O recurso pode aparecer limitado a determinadas seleções, diferente das apostas simples, em que a função é mais comum.
Tem como cancelar um cash out na Novibet?
Não. Uma vez confirmado, o cash out não pode ser cancelado. O valor é creditado de imediato na sua banca e a aposta é encerrada, sem possibilidade de reverter a decisão.
Cash out Novibet funciona no app?
Sim. O cash out também está disponível no aplicativo Novibet. A experiência é igual ao site, permitindo encerrar apostas de forma simples quando o botão Cash Out aparecer no bilhete em aberto.
Quais tipos de cash out na Novibet?
Total e parcial. O total encerra 100% da aposta, enquanto o parcial permite retirar apenas parte do valor e manter o restante ativo.
Como funciona o cashback da Novibet?
O cashback da Novibet devolve parte do valor apostado em mercados selecionados. Esse recurso aparece em condições específicas e pode variar de acordo com o evento.
Como calcular o valor do cash out?
O valor do cash out é calculado automaticamente pela Novibet com base nas odds atuais da partida. Isso significa que o montante pode subir ou cair conforme o desenrolar do jogo e o risco envolvido.
Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.
Publicitário e apaixonado por futebol, Pedro está imerso no universo das apostas esportivas desde 2021. Na Placar, seu objetivo é não só apresentar as melhores opções para apostar, mas também fornecer dicas para quem deseja mandar seus palpites com responsabilidade.