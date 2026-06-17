Use o código promocional BetMGM e aproveite as principais ofertas da plataforma, como Roleta de Ouro, cashback de 10% no cassino ao vivo, rodadas e apostas grátis em 2026.

Conhecida por suas táticas de divulgação agressivas e jogos de cassino exclusivos da MGM, a BetMGM firmou parceria com o Grupo Globo para o mercado brasileiro. Neste guia, avaliamos as promoções do site com dicas de como apostar.

Código promocional BetMGM: quais ofertas estarão disponíveis?

Os apostadores encontrarão promoções, torneios, sorteios e ofertas sazonais recorrentes, tanto no formato de prêmios em dinheiro quanto apostas grátis para reivindicar com o código bônus BetMGM.

Confira a seguir as principais ofertas atuais:

Ofertas BetMGM Detalhe da oferta Código bônus BetMGM Cassino ao vivo: 10% Cashback Receba até 10% de cashback em mesas selecionadas da Evolution Ative o código Jogo da Semana: até 60 giros extras Complete missões e ganhe até 60 giros extras no slot da semana Ative o código Roleta de Ouro Concorra a prêmios diários girando a roleta Ative o código Nosso Super Jackpot Concorra ao Super Jackpot milionário apostando a partir de R$0,50 Ative o código Bolão BetMGM Concorra a mais de R$ 1 milhão em prêmios fazendo palpites gratuitos em partidas de futebol Ative o código The Club BetMGM Programa VIP exclusivo por convite com eventos, viagens e benefícios personalizados Ative o código

Bônus e promoções da BetMGM

A BetMGM está repleta de promoções sazonais e fixas. Durante a nossa visita ao site da BetMGM Brasil encontramos algumas ofertas que chamaram a atenção. Confira a seguir:

Cassino ao Vivo: 10% de Cashback

A BetMGM está na lista de melhores cassinos online e oferece 10% de cashback em mesas selecionadas da Evolution durante o período promocional. Você joga em títulos como Crazy Time, Lightning Storm, MONOPOLY Live e Mega Ball, e recebe o cashback sobre a diferença entre valores apostados e recebidos.

Para participar, basta ativar a oferta em “Minhas Promoções” e jogar nas mesas elegíveis. O cashback mínimo é de R$1 (para perdas de R$10) e o máximo é de R$500 (para perdas de R$5.000+), emitido em até 96h após o fim da promoção.

A oferta funciona apenas com dinheiro real, sem bônus ou créditos promocionais. Além disso, você precisa completar no mínimo 10 rodadas para ter direito a este bônus BetMGM.

Jogo da Semana: até 60 giros extras

O código bônus BetMGM oferece até 60 giros extras no slot selecionado da semana por meio de uma missão com 2 níveis. Você precisa apostar valores mínimos em Slots do Cassino para desbloquear os giros, sendo 25 giros no Nível 1 e 35 giros no Nível 2.

Para participar, ative a oferta em “Minhas Promoções” e complete os requisitos durante o período promocional. No Nível 1, aposte R$150 para ganhar 25 giros extras de R$0,40 cada, e no Nível 2, aposte mais R$150 para ganhar 35 giros extras de R$0,40 cada.

A promoção é válida apenas com dinheiro real, e os giros são liberados automaticamente após completar cada nível. Dessa forma, você pode acumular até 60 giros extras ao completar os dois níveis da missão.

Roleta de Ouro

Assim que tiver feito a sua primeira aposta na operadora, será possível participar da Roleta de Ouro diariamente.

Na aba “Minhas Ofertas”, solicite a promoção e gire a roda para concorrer a uma recompensa todos os dias, entre 00h e 23h59.

Dependendo da sua sorte, é possível ganhar bônus BetMGM até R$500 em dinheiro, 100% de lucro turbinado, créditos no cassino ao vivo ou giros no cassino.

Nosso Super Jackpot

A BetMGM oferece o MGM do Milhão, uma chance de ganhar um prêmio milionário em slots e jogos de mesa elegíveis. Para participar, basta fazer uma aposta de no mínimo R$0,50 em qualquer jogo elegível do programa.

Os jackpots são acionados de forma completamente aleatória, sem necessidade de símbolos ou combinações específicas. Além disso, R$0,50 extras são adicionados automaticamente ao total do jackpot progressivo a cada aposta mínima realizada.

O vencedor é escolhido aleatoriamente com RTP de 100%, garantindo transparência no processo. Dessa forma, qualquer aposta pode ser a vencedora do Super Jackpot milionário.

Entendido! Vou criar o H3 para Bolão BetMGM com 2-3 parágrafos de 2 frases cada:

Bolão BetMGM

O Bolão BetMGM distribui mais de R$ 1 milhão em prêmios de graça. Você só precisa acertar seus palpites em partidas de futebol para concorrer.

Com apenas 3 acertos, você já ganha giros extras no cassino sem gastar nada. As recompensas aumentam conforme você acerta mais jogos, chegando até R$ 1 milhão para quem acertar 7 palpites.

A mecânica é bem simples: você faz seus palpites gratuitamente e concorre aos prêmios toda semana. Se houver vários vencedores na mesma faixa de prêmio, o valor é dividido entre todos os contemplados.

The Club BetMGM

O The Club BetMGM funciona como um programa de fidelidade exclusivo da plataforma. A entrada é apenas por convite e oferece benefícios personalizados para um grupo seleto de jogadores.

Entre as vantagens, você tem acesso a eventos esportivos em áreas VIP, viagens para Las Vegas, shows com artistas internacionais e encontros exclusivos. O clube também disponibiliza mesas de roleta e blackjack ao vivo de primeira classe.

Além disso, membros recebem promoções personalizadas e presentes ao longo do ano. Cada jogador conta com um gerente dedicado que oferece bônus especiais em datas importantes, como aniversários.

Como se cadastrar com o cupom da BetMGM?

Não há um campo para o código promocional da BetMGM no cadastro. Entretanto, após criar a sua conta, você pode verificar sua conta e ter acesso a um catálogo amplo de esportes e jogos de cassino.

Confira o pequeno passo a passo de como se cadastrar na plataforma:

Acesse o site da BetMGM Clique em Registrar Em seguida, preencha seu e-mail e senha Faça a verificação do e-mail Na página seguinte, preencha seus dados pessoais completos Faça a verificação do celular Confirme que concorda com os termos e condições do site. Se quiser, aceite receber ofertas e mensagens exclusivas da operadora Por fim, clique em “Continuar”

Ative o código bônus BetMGM

A BetMGM é confiável?

Sim, a BetMGM é confiável, operando sob a autorização da Portaria SPA/MF nº 2.098/24 no Brasil.

Além disso, essa casa de apostas foi desenvolvida como uma parceira entre a MGM, uma das maiores empresas de cassino físicos dos EUA, e o Grupo Globo.

No site da operadora, os usuários encontrarão indicadores de segurança, como criptografia e incentivo ao jogo responsável através do LeoSafePlay.

Atendimento ao cliente

A BetMGM oferece diferentes formas de contato ao suporte, se necessário. Assim, pode acionar o atendimento através de:

Chat ao vivo: 24 horas

24 horas Email : [email protected]

: Telefone: 0800 591 0474

Pelo chat, os agentes responderão as questões em apenas alguns minutos. Mas, para conseguir falar com eles, será necessário preencher um pequeno formulário com e-mail, nome completo e CPF.

Métodos de Pagamento

A BetMGM Brasil aceita pagamentos através de Pix, com transações processadas imediatamente. Não é possível usar cartões de créditos ou débito, por exemplo.

O lado positivo é que, apesar da limitação dos métodos, os valores mínimos de pagamentos cabem na maioria das bancas é uma das bets que pagam melhor hoje.

Métodos de depósitos

Pix: Valor mínimo = R$20 / Processamento imediato

Métodos de saque

Pix: Valor mínimo = R$0,01 / Processamento instantâneo

Nossa opinião sobre o código bônus BetMGM

O código bônus BetMGM oferece promoções generosas com requisitos justos, no mesmo padrão das melhores casas de apostas do mercado. Entre as ofertas disponíveis estão o cashback de 10% no cassino ao vivo da Evolution, até 60 giros extras no Jogo da Semana e o Super Jackpot milionário do MGM do Milhão.

Além disso, a casa opera oficialmente no Brasil com licença federal SPA/MF nº 2.098, de 30 de dezembro de 2024. E a reputação máxima no Reclame Aqui reforça o compromisso da casa com os apostadores brasileiros.

Já o The Club BetMGM, o clube de fidelidade da MGM, é um dos grandes destaques, principalmente pelos benefícios exclusivos que oferece aos jogadores mais ativos da plataforma.

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Perguntas frequentes sobre o código de bônus MGM

A seguir, respondemos às perguntas mais frequentes dos nossos leitores sobre o código promocional BetMGM:

Qual é o código bônus da BetMGM? Não há nenhum código bônus BetMGM para cadastro. No entanto, a operadora oferece várias promoções como a Roleta de Ouro, 60 giros grátis no jogo da semana e cashback de 10% no cassino ao vivo. O código promocional BetMGM está disponível no Brasil? Não há um cupom promocional BetMGM disponível no momento. Entretanto, você pode receber comunicações pelo e-mail ou telefone com códigos exclusivos. A BetMGM é confiável? Sim, a BetMGM Brasil é confiável. Ela é fruto da parceria da MGM Resorts, uma das maiores empresas de cassino do mundo, e do Grupo Globo. Além disso, a casa possui reputação máxima no Reclame Aqui e oferece bom atendimento aos apostadores brasileiros, com suporte eficiente para resolver dúvidas e problemas. A BetMGM é legalizada no Brasil? Sim, a BetMGM está legalizada no Brasil. Ela opera com a autorização concedida pela Portaria SPA/MF nº 2.098. Qual bônus da BetMGM? Entre os principais benefícios do código bônus BetMGM estão o cashback de 10% no cassino ao vivo da Evolution, até 60 giros extras no Jogo da Semana e o Super Jackpot milionário do MGM do Milhão. Além dessas vantagens, a operadora traz também ofertas temporárias de acordo com competições e datas especiais. Qual o depósito mínimo da BetMGM? O depósito mínimo na BetMGM é de R$20 através de Pix. O processamento do pagamento costuma ser imediato, mas pode levar até 5 minutos.

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.