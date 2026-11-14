A seleção brasileira caiu uma posição no ranking da Fifa após a derrota por 3 a 2 para o Japão, em amistoso em Singapura. A equipe comandada por Carlo Ancelotti acabou ultrapassada por Marrocos e ocupa agora a sétima posição na classificação.
Top 10 do ranking da Fifa
- Espanha: 2013,17 pontos;
- Argentina: 1964,95 pontos;
- França: 1948,07 pontos;
- Inglaterra: 1930,21 pontos;
- Portugal: 1807,69 pontos;
- Marrocos: 1805,34 pontos;
- Brasil: 1800,36 pontos;
- Bélgica: 1783,73 pontos;
- Holanda: 1782,43 pontos;
- México: 1738,48 pontos;
O Brasil chegou a essa Data Fifa com 1806,51 pontos. Mas, com o revés para os japones, teve 6,15 subtraídos.
O ranking em questão é atualizado a cada jogo e se baseia em algoritmos pré-definidos, como peso da partida, resultado obtido e resultado esperado.
Na última sexta, 13, o Marrocos venceu o Níger por 5 a 1, em jogo válido pelas Eliminatórias para a Copa Africana de Nações.
Na próxima terça-feira, 17, a seleção volta a campo em amistoso contra Singapura. Na mesma data, a seleção marroquina enfrenta novamente o Níger.