A Copa do Mundo de 2026, sediada em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá, marca a primeira edição do torneio com 48 seleções participantes. Para a América do Sul, essa mudança estrutural representou um aumento direto no número de vagas distribuídas pela Conmebol. No entanto, o que deveria ser um caminho facilitado transformou-se em uma jornada de instabilidade para a equipe pentacampeã mundial. Para entender como foi o desempenho da Seleção Brasileira nas eliminatórias e amistosos antes da Copa do Mundo, é necessário analisar não apenas a pontuação final, mas a profunda crise de identidade tática que assolou a equipe entre 2023 e o início de 2026.

A linha do tempo no comando técnico e a crise de identidade

O ciclo brasileiro para o Mundial da América do Norte começou logo após a queda no Catar em 2022 e foi caracterizado por uma rotatividade inédita no banco de reservas. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) iniciou o processo com Ramon Menezes como interino, seguido pela passagem de Fernando Diniz. Dorival Júnior assumiu na sequência, mas não resistiu aos maus resultados, sendo demitido após uma derrota histórica por 4 a 1 para a Argentina, em Buenos Aires, em março de 2025.

Foi apenas a partir de maio de 2025 que a estabilidade começou a ser desenhada com a chegada do italiano Carlo Ancelotti. O treinador europeu assumiu a responsabilidade de resgatar a confiança do elenco e implementar um pragmatismo tático necessário para estancar a perda de pontos na competição continental, garantindo a vaga matemática logo no mês seguinte, após uma vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai.

O novo sistema de classificação e a matemática das eliminatórias

Com a expansão da Copa do Mundo, a Conmebol passou a ter direito a seis vagas diretas e uma vaga para a repescagem intercontinental, disputadas pelas 10 seleções sul-americanas em formato de pontos corridos com 18 rodadas.

Apesar da margem de erro maior, o Brasil registrou sua pior campanha desde que este formato foi adotado de forma contínua, em 1996. A equipe encerrou as Eliminatórias Sul-Americanas na quinta colocação. Pela primeira vez na história, o país perdeu os dois confrontos para a Argentina em uma mesma edição qualificatória.

Os números finais da equipe nacional na qualificatória registraram: