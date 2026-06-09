Abdessamad Ezzalzouli, do Real Betis e peça fundamental da seleção do Marrocos, teve uma lesão confirmada no joelho direito na última segunda-feira, 8. O diagnóstico aponta para uma entorse do ligamento colateral medial, com tempo de recuperação estimado entre três e quatro semanas.

Este desfalque representa uma perda significativa para a equipe marroquina, especialmente às vésperas de sua estreia na Copa do Mundo.

A lesão de Ezzalzouli ocorreu durante um amistoso contra a Noruega, realizado no último domingo, 7, no Sports Illustrated Stadium, em Nova Jersey. O incidente aconteceu em um lance de disputa de bola na área, quando um jogador norueguês caiu sobre sua perna direita, causando dores imediatas no joelho. Naquela partida, que terminou em empate de 1 a 1, Ezzalzouli havia contribuído com uma assistência para o gol de Brahim Díaz.

Além de Ezzalzouli, o lateral Noussair Mazraoui também sofreu uma lesão no mesmo amistoso, aumentando a preocupação da comissão técnica marroquina.

Impacto na Seleção e Estreia na Copa

Apesar da complexidade da lesão, Ezzalzouli ainda não foi oficialmente cortado da seleção marroquina, que aguarda por uma nova avaliação e exames adicionais. Caso seja necessário um corte, o técnico Mohamed Ouahbi terá até 24 horas antes da estreia do Marrocos na Copa do Mundo para convocar um substituto. A primeira partida da seleção marroquina no torneio será contra a seleção brasileira, no sábado, 13 de junho (ou 14 de junho, segundo algumas fontes), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, EUA.

O Marrocos é visto como a principal concorrente do Brasil pela liderança do Grupo C da Copa do Mundo, que também inclui Escócia e Haiti. O técnico Mohamed Ouahbi já projetou o confronto de estreia, destacando o respeito pela seleção brasileira, mas assegurando que a equipe africana entrará em campo sem intimidação.