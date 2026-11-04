A seleção brasileira feminina sub-17 encerrou sua busca pelo título inédito da Copa do Mundo da categoria nesta quarta-feira, 4, ao ser superada pela Nigéria por 3 a 1, no Marrocos. Em duelo marcado pela imposição física da equipe africana na segunda etapa, as nigerianas garantiram vaga na final com gols de Joseph e Bashiru, duas vezes, enquanto Greise Kelly descontou para o Brasil na reta final. Com a eliminação, a equipe dirigida por Rilany Silva disputará o terceiro lugar diante da Coreia do Norte.

Início movimentado e intervenções de Nathy Borges

O Brasil começou o confronto em ritmo acelerado e criou a primeira grande oportunidade antes dos cinco minutos, quando Marcelinha recebeu na pequena área e exigiu intervenção rápida da goleira Jane Ijirigho. Contudo, a Nigéria equilibrou o duelo rapidamente a partir da pressão na saída de bola e de transições em velocidade pelas pontas.

Diante do crescimento das adversárias, a goleira Nathy Borges evitou a abertura do placar na primeira etapa com pelo menos três defesas expressivas, freando finalizações de Joseph e investidas em contra-ataque. Do lado brasileiro, a melhor resposta ofensiva surgiu dos pés de Greise Kelly: a atacante encontrou Carol Melo na intermediária em passe de letra, mas o arremate acertou a rede pelo lado de fora, mantendo o 0 a 0 até o intervalo.

Superioridade nigeriana e gols na etapa final

No retorno dos vestiários, a superioridade atlética e a ocupação de espaço das nigerianas passaram a desestruturar o setor de marcação do Brasil. A pressão surtiu efeito após Adegbuyi tentar o chute, a bola desviar na área e sobrar livre para Joseph finalizar e abrir o marcador.

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Mesmo com novas intervenções de Nathy Borges em chegadas cara a cara, a Nigéria ampliou aos 25 minutos: Bashiru cruzou da ponta esquerda, a goleira brasileira perdeu o tempo da bola e o lance morreu no fundo da rede — a arbitragem chegou a validar a jogada no vídeo após pedido de revisão por impedimento. Dez minutos depois, aos 35, a própria Bashiru recebeu pelo meio, limpou a marcação e bateu firme para fazer 3 a 0.

Gol de honra e definição de chave

Já nos minutos finais, o Brasil conseguiu diminuir a contagem com gol de honra marcado por Greise Kelly, selando o placar em 3 a 1.

Com a classificação assegurada, a Nigéria avança para decidir a taça da Copa do Mundo Feminina Sub-17 contra o Japão, que eliminou a Coreia do Norte na outra semifinal. As brasileiras voltam a campo para enfrentar as norte-coreanas na disputa pela medalha de bronze.