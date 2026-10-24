A Copa das Autoras — torneio literário dedicado a escritoras sobre futebol feminino — confirmou três novos nomes de destaque para representar a sua primeira edição. A iniciativa visa fortalecer o diálogo entre a prática esportiva e a produção cultural de mulheres.

O trio reúne a atacante Cristiane Rozeira, recordista histórica de gols nos Jogos Olímpicos com 14 gols anotados, a ex-capitã da seleção brasileira e comentarista Juliana Cabral, e a profissional de educação física e comunicadora Japa Mayumi.

Como funciona a rede de apoiadores e a disputa?

Além das embaixadoras, a competição ampliou seu ecossistema de parceiros estratégicos e culturais. Integram o projeto a plataforma NSports, a Livraria da Vila, a Bebel Books e a Livraria Footnoir, com suporte institucional do MDE Mulheres do Esporte e da Editora Panda Books.

Sob coordenação da produtora executiva Luciene Castro, a Lu Castro, o torneio segue com inscrições gratuitas abertas até o dia 21 de dezembro de 2026. A disputa terá formato eliminatório de mata-mata com 32 textos selecionados, prevendo publicação em livro e premiação de cinco mil reais para as duas autoras finalistas.