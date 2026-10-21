A Seleção Brasileira Feminina Sub-17 empatou em 3 a 3 com Gana na tarde desta quarta-feira, 21, no Complexo Mohammed VI, em Salé, no Marrocos, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo da categoria. Nicolly Manuel, Kaillany Ranifah e Indy marcaram os gols da equipe brasileira, enquanto Osman, Ameaa e Mensah anotaram para as ganesas. Com o resultado, o time dirigido por Rilany Silva chegou aos quatro pontos e permaneceu na liderança do Grupo C, mas deixou a definição da classificação para a última rodada da chave.

Viradas e alternância no controle do jogo

O confronto teve ritmo intenso desde o apito inicial. Logo aos seis minutos, Indy fez o cruzamento e encontrou Nicolly Manuel, que abriu o placar para o Brasil. A vantagem inicial, porém, não intimidou a seleção africana, que respondeu na bola parada: aos 30 minutos, após cobrança de escanteio não cortada pela zaga, Osman deixou tudo igual. Pouco depois, em jogada de velocidade construída por Cynthia Obinsrewuo, Ameaa finalizou para virar o marcador a favor de Gana. Antes do intervalo, a defensora Kaillany Ranifah aproveitou oportunidade pelo alto e cabeceou para o fundo das redes, garantindo o empate em 2 a 2.

Na etapa final, o Brasil retomou a dianteira aos 12 minutos em bela finalização de cobertura de Indy após troca de passes coletiva na grande área. A equipe nacional sustentou a vantagem até os 40 minutos do segundo tempo, quando Joe Adarkawa colocou a atacante Mensah em campo. No primeiro lance em que participou, ela superou a marcação brasileira e selou o empate definitivo em 3 a 3.

Publicidade Continua após a publicidade

Cenário da chave e decisão contra a Noruega

O resultado manteve o Brasil no topo da tabela do Grupo C, somando quatro pontos após a goleada por 6 a 2 sobre o Canadá na estreia. O Canadá ocupa a segunda colocação com três pontos, mesma pontuação da Noruega, que figura em terceiro pelo saldo de gols, enquanto Gana fecha o grupo com um ponto somado.

As duas vagas diretas da chave para as oitavas de final serão definidas no próximo sábado, 24. A Seleção Brasileira enfrenta a Noruega às 12h (horário de Brasília), novamente em Salé, necessitando de ao menos um empate para confirmar sua vaga na fase eliminatória sem depender do resultado entre canadenses e ganesas.