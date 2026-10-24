A NWSL e a associação de jogadoras (NWSLPA) fecharam um acordo para encerrar litígios trabalhistas e eliminar os critérios restritivos da regra de Jogador de Alto Impacto (HIP), popularmente chamada de “Regra Rodman”. A decisão reformula a diretriz criada para facilitar a permanência de grandes atletas na liga norte-americana.

O que muda na NWSL com o fim dos critérios restritivos?

No regulamento anterior, para que uma atleta recebesse remuneração acima do teto salarial geral, era exigido o cumprimento de ao menos um entre oito requisitos definidos pela liga. A lista incluía convocações para a seleção nacional, indicações ao prêmio Bola de Ouro ou presença em listas de alcance midiático e comercial.

O sindicato contestou as obrigações sob o argumento de que elas violavam as normas laborais e o acordo coletivo em vigor. Com a nova redação, essas exigências deixam de existir. A partir de 1º de janeiro de 2027, qualquer atleta poderá ser registrada como Jogadora de Alto Impacto, desde que seus vencimentos alcancem ao menos 12% do teto base estipulado pela competição.

Como o acordo encerra litígios e afeta o Washington Spirit?

O acerto formal põe fim a seis contestações judiciais e administrativas entre a liga e as atletas, englobando a controvérsia iniciada após a recusa da diretoria da NWSL em homologar o contrato entre o Washington Spirit e a atacante Trinity Rodman.

A composição também redefiniu as exigências sobre calçados e materiais esportivos das futebolistas, determinando a suspensão de penalidades financeiras anteriores e resguardando contratos comerciais previamente firmados pelas profissionais.

O diretor-executivo da NWSL, Bill Ordower, apontou que o pacto estabelece segurança jurídica para o torneio, enquanto Meghann Burke, diretora do sindicato, ressaltou que o desfecho consolida a representação coletiva e os direitos das jogadoras.