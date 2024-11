Ancelotti entra novamente na mira para ser técnico do Brasil

O Brasil tentará novamente contratar o treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, que sinalizou positivamente à seleção brasileira. A informação foi publicada pelo jornal espanhol Sport na manhã desta quarta-feira, 20.

A CBF já havia tentado uma investida no técnico italiano, mas, após vencer a Champions League de 2024 com o Real Madrid, o treinador teve seu contrato renovado até o final de 2026.

Segundo o Sport, Ednaldo Pereira já teria entrado em contato com Ancelotti, que sinalizou positivamente para a investida da seleção brasileira.

As tentativas do Brasil

De acordo com os espanhóis, a CBF foi atrás de Guardiola, que renovou seu contrato recentemente com o Manchester City.

No entanto, o treinador espanhol espera a resolução do processo de fair play financeiro. Os cityzens foram acusados de mais de 100 infrações financeiras.

O portal Sport afirma que Ancelotti é a “alternativa ideal”, já que, além de já conhecer Endrick, Rodrygo, Vini Jr e Militão do Real Madrid, o técnico ainda trabalharia com Cafu e Kaká, figuras importantes do Brasil e da CBF.

