A seleção brasileira feminina fechou a rodada de amistosos de outubro com um saldo misto de testes massivos e ajustes defensivos urgentes. Após vencer o primeiro confronto diante da Argentina por 3 a 1, a equipe abriu dois gols de vantagem nesta terça-feira, 13, mas permitiu o empate em 2 a 2 no segundo duelo, mesmo atuando em superioridade numérica durante boa parte da partida.

Apesar do resultado, o técnico Arthur Elias defendeu a opção de utilizar o confronto como laboratório tático, priorizando a avaliação individual e coletiva em detrimento de uma formação engessada:

“Existem jogos em que a prioridade máxima é vencer, como foi com os Estados Unidos. E temos confrontos de Data Fifa que são estratégicos, em que tomamos decisões difíceis, mas importantes.”

Rodagem recorde: 27 atletas testadas

Beneficiado pelo regulamento da série de amistosos, que permitia até dez substituições por partida, o comandante deu minutos a praticamente todo o grupo chamado. Das 28 jogadoras convocadas para a janela de outubro, 27 foram a campo nos dois jogos — apenas a goleira Yanne não teve minutagem.

O primeiro tempo da segunda partida mostrou a versão ideal planejada pela comissão técnica: circulação fluida, pressão alta e volume ofensivo. Bia Zaneratto abriu o placar e construiu a vantagem de 2 a 0. Contudo, as alterações em bloco e a expulsão de uma atleta argentina mudaram a dinâmica da partida, derrubando a consistência defensiva do Brasil e abrindo espaço para a reação rival.

Sinais de alerta antes do Japão

O treinador admitiu incômodo com a perda de controle emocional e posicional do time após as modificações, destacando que a queda de intensidade com uma jogadora a mais serve como parâmetro direto de corte para futuras convocações:

“Tivemos dificuldade de jogar com uma a mais. Tem coisas que não foram boas e viram alertas, e tem coisas positivas que nos aproximam de uma convocação em maio do ano que vem.”

Para a comissão técnica, os dois gols sofridos diante das argentinas foram considerados evitáveis e devem concentrar a carga de correções em campo nos próximos treinamentos táticos.

Próxima parada: Ásia

O calendário de testes do Brasil ganha um salto de exigência física e tática na próxima Data Fifa. A seleção viaja à Ásia para enfrentar o Japão em duas partidas:

29 de novembro: Hiroshima

5 de dezembro: Okayama

A série contra as japonesas encerra os compromissos da seleção em 2026 e servirá para afunilar a lista definitiva para o ciclo que desembocará na Copa do Mundo de 2027, em solo brasileiro.