A Seleção Brasileira abriu neste domingo, 8, a preparação para os seus dois últimos compromissos na temporada de 2026. A comissão técnica liderada por Carlo Ancelotti recebeu em Singapura os primeiros convocados que atuam no Campeonato Brasileiro, dando início à logística para os amistosos internacionais contra o Japão e a seleção anfitriã. O grupo que desembarcou em solo asiático após conexão aérea em Dubai é formado pelo volante André, os defensores Arthur Dias e Jonathan Jesus, o meio-campista Gabriel Bontempo e o goleiro Pedro Morisco.
Integração do elenco e primeiros treinamentos da Seleção Brasileira
A chegada do quinteto do futebol nacional marca a estreia com a camisa amarelinha de duas peças em ascensão: o volante André, do Corinthians, e o zagueiro Jonathan Jesus, do Cruzeiro. O contingente em Singapura aumentará de forma gradativa ainda neste domingo com as chegadas de Bento, Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães, que concluíram suas atuações pelas ligas europeias no fim de semana.
A programação estabelecida por Ancelotti prevê o primeiro treino no gramado já na tarde desta segunda-feira, no Estádio Jalan Besar. A comissão técnica projeta contar com 16 atletas na atividade inaugural, impulsionada pelo desembarque no início do dia de peças de frente como Vinicius Júnior e Endrick, além de outros nomes que atuam na Europa.
Cronograma de apresentação e agenda dos amistosos
Outros oito convocados se apresentarão ao longo da terça-feira, completando quase a totalidade do plantel. O elenco só estará 100% integrado na quarta-feira com as chegadas de Alisson Santana e Marlon Gomes, que viajam liberados pelo Shakhtar Donetsk. Ao todo, Carleto trabalhará com 25 atletas após o corte do lateral Danilo, do Botafogo, por lesão muscular, além da presença do jovem goleiro Philipe Gabriel, do elenco sub-20 do Vasco, chamado para período de observação e ganho de rodagem.
Os dois testes fecham o calendário do Brasil em 2026 antes do retorno das Eliminatórias no ano seguinte. O primeiro compromisso está marcado para o próximo sábado, 14, às 7h15, contra a seleção do Japão. Três dias depois, em 17 de novembro, a equipe encerra a excursão asiática diante da seleção de Singapura, a partir das 7h.