A convocação do atacante Raphinha para a seleção brasileira gerou preocupação na comissão técnica do Barcelona. Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, 30, o técnico Hansi Flick manifestou incômodo com o desgaste da viagem ao Sudeste Asiático para os amistosos contra Japão e Singapura, agendados para 14 e 17 de novembro.

Qual é o receio da comissão técnica?

O treinador alemão relembrou que o atacante retornou contundido após defender a equipe nacional na última janela internacional, desfalcando o clube catalão em compromissos oficiais. O comandante revelou diálogo com a diretoria sobre o caso.

“Conversei com o Deco (diretor esportivo). Ele é um jogador muito importante e, depois da última pausa para os jogos da seleção, chegou lesionado. Não é a melhor situação, mas as coisas são assim e não podemos fazer nada a respeito”, afirmou Hansi Flick, em entrevista coletiva.

Como o clube avalia a minutagem do atleta?

O técnico da equipe espanhola destacou a importância de Raphinha, mas reiterou o desejo de que a minutagem em campo seja controlada para reduzir o risco de novos problemas físicos.

“Se conseguirem administrar o tempo de jogo dele (na seleção brasileira), ficarei feliz. Não é o ideal ficar indo e voltando para Singapura, mas está fora do meu controle”, completou o técnico do Barcelona.

Na temporada 2026/27, o brasileiro assumiu papel central no ataque e soma 15 gols e três assistências em 11 partidas. O histórico recente de problemas na coxa mantém o clube em alerta máximo para preservar a condição física do atleta.