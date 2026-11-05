A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou na noite desta quarta-feira, 4, a desconvocação do volante Danilo para a Data Fifa de novembro. O jogador do Botafogo sofreu uma contusão muscular e foi vetado pelo departamento médico antes do embarque para o continente asiático. De acordo com comunicado da entidade, o técnico Carlo Ancelotti não convocará nenhum atleta para repor a vaga no elenco.

Diagnóstico médico no clube e corte

Mais cedo, o Botafogo já havia informado que Danilo teve diagnosticada uma lesão no músculo adutor, motivo pelo qual foi cortado da relação do confronto diante do Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro. A gravidade da lesão inviabilizou a apresentação do volante junto à delegação nacional.

Com a baixa, a comissão técnica italiana optou por seguir com 25 jogadores no grupo. Na lista de convocados divulgada na última semana, o meio-campo já contava com nomes em processo de renovação pós-Copa do Mundo, como André, do Corinthians, e Allan, do Manchester City.

Calendário de amistosos em Singapura

A Seleção Brasileira disputará dois amistosos durante a janela internacional de novembro, ambos sediados no Estádio Nacional de Singapura. O primeiro compromisso será diante do Japão, no dia 14, marcando o reencontro entre as duas equipes após o confronto na segunda fase da última Copa do Mundo, quando os brasileiros venceram por 2 a 1 com gol de Gabriel Martinelli nos acréscimos. Três dias depois, em 17 de novembro, o Brasil encara a seleção de Singapura em partida inédita na história das equipes.

A equipe de Carlo Ancelotti chega embalada pelo desempenho na Data Fifa anterior, realizada entre setembro e outubro, quando registrou empate em 1 a 1 e triunfo por 4 a 2 contra a Austrália, além de uma goleada por 4 a 0 sobre a Índia.