O Brasil está classificado para a próxima fase da Copa do Mundo de 2026. Com a vitória por 3 a 0 sobre a Escócia na rodada final, a seleção brasileira confirmou presença no próximo estágio da Copa, os 32 avos de final, nova fase eliminatória que antecede as oitavas. Como líder do Grupo C, o time de Carlo Ancelotti irá encarar o 2º colocado do Grupo F (atualmente projetado como Japão) no dia 29, segunda-feira, às 14:00 da tarde, na cidade Houston, no Texas.

O Marrocos, que também pleiteava a posição de liderança do Grupo C, teve uma vitória suada por 3 a 2 sobre o Haiti, o que assegurou o Brasil em primeiro pelo saldo de gols. A seleção brasileira empatou com os marroquinos na estreia e goleou o Haiti por 3 a 0 na segunda rodada.

Quando o Brasil Joga?

O Brasil disputará os 32 avos de final na próxima segunda-feira, dia 29 de Junho, às 14:00 da tarde (horário de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, Texas.

Contra quem o Brasil joga?

O adversário da seleção brasileira na próxima fase da Copa do Mundo será o 2º colocado do Grupo F, atualmente projetado para ser a seleção do Japão. Holanda e Suécia também figuram como possíveis adversários. O oponente ficará definido a partir dos resultados das partidas desta quinta-feira, 25, às 20:00.

O Japão (4 pontos, atualmente na 2º posição) enfrenta a Suécia (3 pontos, 3º colocação no grupo, 1 vitória e 1 derrota para a Holanda). Enquanto isso, a Holanda joga contra a seleção da Tunísia, já eliminada.