As Eleições de 2026 estão chegando e as movimentações para os diferentes cargos estão cada vez mais agitadas nos partidos. Entre ex-jogadores, ex-treinadores e até mesmo ex-dirigentes de clubes, as urnas contarão com diversas personalidades do futebol que marcaram época no esporte.

Edmundo

Edmundo na temporada de 1997 pelo Vasco da Gama

Edmundo na temporada de 1997 pelo Vasco da Gama

Com passagens por diferentes clubes no Brasil, como Vasco e Palmeiras, Edmundo estará na disputa das Eleições 2026. Pelo PSDB, o ex-jogador concorrerá a uma vaga como deputado federal no Rio de Janeiro.

Vanderlei Luxemburgo

Vanderlei Luxemburgo durante passagem pelo Corinthians - Rodrigo Coca / Ag. Corinthians

Vanderlei Luxemburgo durante passagem pelo Corinthians – Rodrigo Coca / Ag. Corinthians

Ex-treinador da seleção brasileira e de inúmeros clubes do Brasil, Vanderlei Luxemburgo também estará no pleito deste ano. Luxa concorrerá a uma vaga no Senado por Tocantins, pelo Podemos.

Luís Fabiano

Luís Fabiano - Fonte: @saopaulofc

Luís Fabiano com a camisa do São Paulo – Fonte: @saopaulofc

Ídolo do São Paulo, o ex-atacante Luís Fabiano irá concorrer a um cargo federal. Pelo MDB, o ex-jogador é candidato a deputado federal por São Paulo.

Finazzi

Finazzi (centro) com a camisa do Corinthians

Finazzi (centro) com a camisa do Corinthians

Com passagem por Corinthians e Botafogo, o ex-atacante Finazzi é mais um que estará na disputa por um cargo federal. O ex-jogador irá concorrer por uma vaga de deputado federal por São Paulo, pelo MDB.

Washington “Coração Valente”

Washington na capa da edição de 1328, de março de 2009

Washington na capa da edição de 1328, de março de 2009

Com passagens por Athletico, Fluminense e São Paulo, Washington é mais um concorrente. Pelo MDB, o ex-centroavante disputa uma vaga de deputado federal no Distrito Federal.

Marcelinho Carioca

Marcelinho Carioca, do Corinthians, comemorando gol contra o Guarani, no jogo pelo Campeonato Brasileiro

Ídolo do Corinthians, Marcelinho Carioca também está no grupo dos ex-boleiros que concorrem nas Eleições 2026. Pelo Republicanos, o ex-jogador disputa uma vaga de deputado distrital pelo Distrito Federal.

Sérgio

Sérgio, ex-goleiro do Palmeiras - Reprodução/@Palmeiras

Sérgio, ex-goleiro do Palmeiras – Reprodução/@Palmeiras

Ex-goleiro do Palmeiras, Sérgio é mais um do grupo de ex-boleiros que concorrem nas urnas neste ano. Pelo Solidariedade, o ex-jogador é pré-candidato a deputado estadual por São Paulo.

Marcos Braz

Marcos Braz, ex-dirigente do Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Marcos Braz, ex-dirigente do Flamengo – Marcelo Cortes/Flamengo

Dirigente do Flamengo entre 2018 e 2024, Marcos Braz também concorre a um cargo federal neste ano. Pelo PSDB, Braz disputa uma vaga como deputado federal pelo Rio de Janeiro.

Alexandre Kalil

Alexandre Kalil, ex-presidente do Atlético-MG

Alexandre Kalil, ex-presidente do Atlético-MG

Ex-presidente do Atlético-MG e ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil é um nome dos bastidores do futebol que disputa as Eleições 2026. Pelo PDT, o ex-dirigente do Galo é candidato ao governo de Minas Gerais.

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