As Eleições de 2026 estão chegando e as movimentações para os diferentes cargos estão cada vez mais agitadas nos partidos. Entre ex-jogadores, ex-treinadores e até mesmo ex-dirigentes de clubes, as urnas contarão com diversas personalidades do futebol que marcaram época no esporte.

Edmundo

Com passagens por diferentes clubes no Brasil, como Vasco e Palmeiras, Edmundo estará na disputa das Eleições 2026. Pelo PSDB, o ex-jogador concorrerá a uma vaga como deputado federal no Rio de Janeiro.

Vanderlei Luxemburgo

Ex-treinador da seleção brasileira e de inúmeros clubes do Brasil, Vanderlei Luxemburgo também estará no pleito deste ano. Luxa concorrerá a uma vaga no Senado por Tocantins, pelo Podemos.

Luís Fabiano

Ídolo do São Paulo, o ex-atacante Luís Fabiano irá concorrer a um cargo federal. Pelo MDB, o ex-jogador é candidato a deputado federal por São Paulo.

Finazzi

Com passagem por Corinthians e Botafogo, o ex-atacante Finazzi é mais um que estará na disputa por um cargo federal. O ex-jogador irá concorrer por uma vaga de deputado federal por São Paulo, pelo MDB.

Washington “Coração Valente”

Com passagens por Athletico, Fluminense e São Paulo, Washington é mais um concorrente. Pelo MDB, o ex-centroavante disputa uma vaga de deputado federal no Distrito Federal.

Marcelinho Carioca

Ídolo do Corinthians, Marcelinho Carioca também está no grupo dos ex-boleiros que concorrem nas Eleições 2026. Pelo Republicanos, o ex-jogador disputa uma vaga de deputado distrital pelo Distrito Federal.

Sérgio

Ex-goleiro do Palmeiras, Sérgio é mais um do grupo de ex-boleiros que concorrem nas urnas neste ano. Pelo Solidariedade, o ex-jogador é pré-candidato a deputado estadual por São Paulo.

Marcos Braz

Dirigente do Flamengo entre 2018 e 2024, Marcos Braz também concorre a um cargo federal neste ano. Pelo PSDB, Braz disputa uma vaga como deputado federal pelo Rio de Janeiro.

Alexandre Kalil

Ex-presidente do Atlético-MG e ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil é um nome dos bastidores do futebol que disputa as Eleições 2026. Pelo PDT, o ex-dirigente do Galo é candidato ao governo de Minas Gerais.