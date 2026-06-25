A seleção brasileira não tomou conhecimento da Escócia na noite desta quarta-feira, 24, no Hard Rock Stadium, em Miami. Aproveitando falhas defensivas e com uma atuação de gala de Vinícius Júnior, o Brasil venceu por 3 a 0 em duelo válido pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026. O resultado garante a equipe comandada por Carlo Ancelotti na liderança isolada da chave, avançando com moral e invicta para o mata-mata do torneio.

O jogo ainda marcou o retorno de Neymar, que, aos 34 anos, iniciou sua quarta Copa do Mundo. O Marrocos, que também pleiteava a posição de liderança do Grupo C, teve uma vitória suada por 3 a 2 sobre o Haiti, o que assegurou o Brasil em primeiro pelo saldo de gols.

Quando o Brasil Joga?

O Brasil disputará os 32 avos de final na próxima segunda-feira, dia 29 de Junho, às 14:00 da tarde (horário de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, Texas.

Contra quem o Brasil joga?

O adversário da seleção brasileira na próxima fase da Copa do Mundo será o 2º colocado do Grupo F, atualmente projetado para ser a seleção do Japão. Holanda e Suécia também figuram como possíveis adversários. O oponente ficará definido a partir dos resultados das partidas desta quinta-feira, 25, às 20:00.

O Japão (4 pontos, atualmente na 2º posição) enfrenta a Suécia (3 pontos, 3º colocação no grupo, 1 vitória e 1 derrota para a Holanda). Enquanto isso, a Holanda joga contra a seleção da Tunísia, já eliminada.

Como foi Brasil 3 x 0 Escócia

A narrativa da partida foi desenhada logo nos primeiros minutos. Precisando da vitória para avançar, a Escócia tentou propor o jogo, mas esbarrou na forte pressão alta brasileira. Aos 7 minutos, a estratégia deu resultado: Rayan roubou a bola de McKenna na saída de jogo e rolou para Vinícius Júnior, que limpou o goleiro Gunn e abriu o placar.

O Brasil seguiu sufocando e quase ampliou com um lindo chute de três dedos de Vini Jr. O atacante chegou a balançar as redes novamente aos 21 minutos, mas o lance foi anulado pelo VAR por falta na origem da jogada.

Controle absoluto e o golpe de misericórdia

Mesmo com a anulação e a indignação da torcida, a equipe canarinho não diminuiu o ritmo. Nos acréscimos da primeira etapa, aos 50 minutos, Bruno Guimarães encontrou Vinícius Júnior com um cruzamento perfeito pela direita.

O camisa 7 cabeceou firme para o fundo das redes, levando uma vantagem confortável para o vestiário. Na volta para o segundo tempo, a dinâmica se manteve. Aos 16 minutos, Bruno Guimarães voltou a brilhar como garçom, invadiu a área, cortou a marcação e serviu Matheus Cunha, que empurrou para o gol praticamente vazio, decretando o 3 a 0.

Paredão intacto e o retorno de Neymar

Com a larga desvantagem, a Escócia tentou uma reação baseada no jogo aéreo, principalmente com McTominay. No entanto, o goleiro Alisson apareceu de forma brilhante, fazendo duas grandes defesas consecutivas na casa dos 20 minutos da etapa final para manter a meta invicta. Para coroar a festa dos mais de 64 mil torcedores presentes na Flórida, o técnico Carlo Ancelotti promoveu a entrada de Neymar aos 34 minutos. Recuperado, o craque voltou a atuar pela seleção, movimentou o jogo e quase marcou de fora da área nos acréscimos.