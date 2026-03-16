O treinador Carlo Ancelotti divulga nesta segunda-feira, 16, os convocados para os amistosos de março contra a França, no dia 26, e diante da Croácia, no dia 31. A convocação da seleção brasileira começa às 15h30 (de Brasília) e terá transmissão da Ge TV, Sportv e CBF TV.
As partidas do Brasil neste mês de março serão as últimas antes da convocação final para a Copa do Mundo de 2026. O torneio mundial acontece nos Estados Unidos, México e Canadá e começa no dia 11 de junho.
O primeiro amistoso do Brasil nesta Data Fifa será contra a França, no dia 26 de março, no Gillette Stadium, em Boston, às 17h (de Brasília). A segunda partida será diante da Croácia, no dia 31, no Camping World Stadium, em Orlando, às 21h (de Brasília).
O que esperar da lista de Ancelotti?
Às vésperas desta convocação, Ancelotti não terá à disposição alguns jogadores já convocados à seleção brasileira por conta de lesão. Bruno Guimarães, Caio Henrique, Éder Militão, Rodrygo e Vanderson são alguns dos atletas que o treinador italiano não poderá contar nesta Data Fifa.
A convocação de Ancelotti, por outro lado, pode trazer caras novas: Igor Thiago, do Brentford, Gabriel Sara, do Galatasaray, e Rayan, do Bournemouth, são alguns que integram a pré-lista do treinador. O atacante Endrick, destaque do Lyon na temporada, pode voltar a ser convocado nesta Data Fifa.
Além da espera por novos nomes nesta Data Fifa, existe a expectativa do retorno de Neymar à seleção brasileira. O meia do Santos não joga pelo Brasil desde outubro de 2023, quando rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo. A lesão aconteceu durante uma partida contra o Uruguai, válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.
Agenda da seleção brasileira
16/3 – Convocação para amistosos
23/3 – Apresentação em Orlando
26/3 – Brasil x França, em Boston
31/3 – Brasil x Croácia, em Orlando
19/5 – Convocação para a Copa do Mundo
25/5 – Início da preparação em Teresópolis
31/5 – Brasil x Panamá, no Maracanã
1/6 – Viagem para os Estados Unidos
6/6 – Brasil x Egito, em Cleveland
13/6 – Estreia do Brasil na Copa