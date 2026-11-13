Em alta no Barcelona, o atacante Gabriel Jesus tem sido um dos destaque na temporada. Embora não tenha sido chamado pelo treinador Carlo Ancelotti para os compromissos da atual Data Fifa, o próprio italiano já deu declarações públicas recentes de que o atacante seguiria no radar para futuras oportunidades.

Entre as escolhas feitas pelo treinador na última convocação, porém, chama a atenção que o camisa 9 do Barcelona tem, na atual temporada, uma média de participações em gols por minuto superior a de seis dos sete atacantes convocados.

Em 10 jogos, Jesus soma 4 gols e 2 assistências em 286 minutos jogados (desconsiderando os acréscimos das partidas). Significa dizer que o atacante participa diretamente de um gol a cada 47,7 minutos.

No quesito, Jesus fica atrás somente de Raphinha, que participa diretamente de um gol a cada 46 minutos na temporada. São 14 jogos, 19 gols e 3 assistências em 1014 minutos jogados.

No caso de Gabriel Jesus, outra marca importante alcançada na temporada foi chegar ao posto de quarto brasileiro com mais gols na história da Champions League, ao marcar na vitória por 5 a 1 contra o Feyenoord, da Holanda. Na ocasião, Jesus chegou ao 27º gol no torneio e igualou Rivaldo no quesito.

Confira o desempenho atacantes chamados por Ancelotti

Raphinha (Barcelona)

14 jogos, 19 gols e 3 assistências em 1014 minutos jogados. Média de 1 participação a cada 46 minutos

Gabriel Jesus (Barcelona)

10 jogos, 4 gols e 2 assistências em 286 minutos jogados. Média de 1 participação a cada 47,7 minutos

Alisson Santana (Shakhtar Donetsk)

15 jogos, 5 gols e 4 assistências em 1084 minutos jogados. Média de 1 participação a cada 120,4 minutos

Allan (Manchester City)

6 jogos, 1 gol e 1 assistência em 250 minutos jogados. Média de 1 participação a cada 125 minutos

Endrick (Real Madrid)

7 jogos e 1 gol em 140 minutos jogados. Média de 1 participação a cada 140 minutos

Rayan (Bournemouth)

16 jogos e 5 gols marcados em 1074 minutos jogados. Média de 1 participação a cada 214,8 minutos

Vinicius Júnior (Real Madrid)

12 jogos, 1 gol e 3 assistências em 882 minutos jogados. Média de 1 participação a cada 220,5 minutos

Estêvão (Chelsea)

10 jogos e 304 minutos disputados, sem gols ou assistências